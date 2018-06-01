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::. Спаржа: выращивание, размножение, уход | Овощеводство
Спаржа: выращивание, размножение, уход
Для спаржи наиболее благоприятны теплые, богатые перегноем, легкие, преимущественно песчаные почвы. Рост побегов начинается при температуре 10-12°С, а наиболее благоприятной является 22-24°С. Полуперепревший навоз, торфяной или другой компост вносят перед перекопкой в больших количествах - по 2-3 ведра и более на 1 м2.
Удобрения тщательно перемешивают с почвой, перекапывая ее с осени на глубину в два-три штыка лопаты. В случае отсутствия плодородной земли можно использовать средние или относительно бедные пески или супеси. Но в них следует вносить очень много органических удобрений, одновременно значительно углубляя гумусовый слой. Такие почвы быстро и глубоко прогреваются весной и обеспечивают получение урожая в наиболее ранние сроки. При обработке почвы необходимо тщательно выбирать все корневища сорняков, особенно пырея, наносящих наибольший вред и сильно затрудняющих выращивание спаржи.
Спаржу размножают семенами или делением больших кустов. Сеют рано весной в обогреваемые парники, теплицы или теплые с биотопливом, укрытые пленкой гряды с последующим мульчированием рядков. На площадь 10 м2 требуется 3-5 г семян. Оптимальный срок посева в северо-западной зоне - вторая половина марта. Рассаду можно выращивать и в комнатных условиях, высевая семена в те же сроки или даже в начале апреля в ящики с землей на хорошо освещаемых подоконниках. Глубина посева составляет 1-1,5 см, ширина междурядий -7-8 см. Всходы появляются через 10-15 дней и растут очень медленно, достигая через 1-1,5 месяца высоты 8-12 см. В этом возрасте их аккуратно рассаживают в горшочки или бумажные ячейки размером 8 х 8 см, заполненные рыхлым плодородным грунтом, и сразу же поливают. До начала высадки поддерживают оптимальную влажность, а при использовании низкоплодородного грунта дают одну-две подкормки слабым раствором азотных и калийных или сложных удобрений (1,5-2,0 г на 1 л).
При наступлении теплой погоды рассаду после предварительной закалки к пониженным температурам и солнечным лучам высаживают на обильно удобренные гряды в защищенных от холодных ветров участках огорода. Рассаду вместе с горшочком сажают с междурядьями 20-25 см и расстоянием между растениями в ряду 15-20 см. В фермерских хозяйствах спаржу возделывают широкорядным способом с междурядьями 100-110 см. Создание высокопродуктивных участков требует больших затрат труда, На тщательно подготовленном, с глубоким культурным слоем почвы участке весной делают борозды или канавки шириной 25-30 см, глубиной 20-25 см. Разрыхляя дно, в них на расстоянии 30-40 см друг от друга насыпают холмики земли, смешанной пополам с перегноем, высотой 7-8 см. На них и высаживают рассаду однолетнего возраста, равномерно распределяя корни по склонам и засыпая плодородной почвой слоем 4-5 см. После высадки рассады в течение первого года жизни проводят тщательный уход за растениями, уничтожая сорняки и систематически разрыхляя междурядья. В процессе таких обработок борозды постепенно засыпают удобренным верхним слоем почвы. В местах выпада растений подсаживают новые. Несмотря на умеренную потребность во влаге, растения отзывчивы на орошение.
Оптимальная влажность почвы - 60-65%, но в период активного образования и роста побегов, наблюдаемого в первой половине вегетации, она достигает максимума и составляет 70%. Однако в первый и второй год жизни влажность должна быть умеренной. На богатых гумусом, с высокой влагоемкостью почвах в нашем регионе растения в поливе не нуждаются. Лишь при формировании продуктивных органов надо искусственно поддерживать относительно высокую влажность.
За лето растения три-четыре раза подкармливают. Первый раз удобрения дают через 1-1,5 месяца после приживания растений (по 20-25 г азотных и по 10-15 г фосфорных и калийных удобрений), второй - через 1,5-2 недели, а затем третий раз, увеличивая дозу удобрений в полтора раза. После подкормки поливают. На втором году жизни весной побеги дружно всходят.
Если растения высаживали в борозды, через 2-3 недели основания побегов присыпают грунтом, полностью заполняя борозды и выравнивая поверхность. Слой почвы над корнями должен быть 16-18 см. В дальнейшем уход такой же, как и на первом году жизни. Осенью в северных районах стебли оставляют не срезая до весны. Ряды растений засыпают перегноем или хорошо разложившимся компостом. В течение первого и второго года формируется мощная корневая система и основание стебля с многочисленными почками – «база» для образования урожая. Срезку побегов начинают только с третьего года жизни. Для получения отбеленных побегов растения весной окучивают на высоту до 25-30 см.
Спаржу выращивают для получения этиолированных (не позеленевших) побегов, применяя высокое окучивание (гребневой способ), или зеленых - на ровной поверхности. При первом способе выращивание и уборка урожая являются более трудоемкими, но зато образуются более крупные и нежные, лучшего качества побеги. Второй способ требует меньших затрат, но величина стеблей уменьшается, хотя их число увеличивается. Урожай практически одинаковый. При гребневом выращивании готовность к съемке урожая определяется появлением трещин на поверхности почвы в местах роста побегов.
Готовые побеги срезают, осторожно разгребая гребень, не повреждая молодых ростков. Затем сразу же снова засыпают, восстанавливая гребни. Срезку проводят ножом на 3-5 см выше корневой шейки на глубине 12-15 см. Средняя масса одного побега составляет 40-50 г. Длина товарного побега при гребневом способе возделывания составляет в среднем 12-18 см. На ровной поверхности убирают зеленые побеги при их высоте 10-12 см, срезая на глубине 1-3 см.
Сбор необходимо проводить своевременно, не допуская перерастания побегов – «свечей». Они быстро грубеют и зеленеют. У молодых побегов чешуйки на вершине должны быть плотно сомкнуты. Сбор проводят ежедневно в утренние часы. В начале уборки срезают не более 2-3 побегов с каждого растения в течение 3-4 недель, чтобы не допустить излишнего расходования запаса органических веществ и истощения растений. Полноценные сборы урожая проводят, начиная с четвертого года жизни. Урожай составляет в среднем 700-1500 г с 1 м2.
Собранные крупные побеги связывают в пучки и сразу используют или временно хранят в холодильнике. Выращенные на ровной поверхности зеленые побеги плохо хранятся. Лучший способ хранения - в полиэтиленовых мешках в холодильниках. В таком виде они сохраняют товарный вид 15-25 дней. При комнатной температуре быстро вянут. Нельзя хранить урожай в присутствии других продуктов, запах которых передается спарже.
Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 60 | автор: sadovod | Сегодня, 10:52 | Комментариев 0 |
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