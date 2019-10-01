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::. Температурные режимы некоторых овощных культур | Овощеводство
Температурные режимы некоторых овощных культур
Чеснок - холодостоек. Корни начинают отрастать при -1...+5°С, всходы появляются при 6...8°С. Зубки формируются при 15...20°С, а созревают при 20...25°С. Яровые сорта чеснока относительно менее зимостойки.
Прорастание семян моркови начинается при +2...3°С, оптимум для этого +18°С. Растения переносят заморозки до -3...-4°С. Лучшая температура для роста 16°С, для образования корнеплодов 20°С. Остановка в росте происходит при 35°С.
Свекла столовая прорастает при 4...5°С, но сеют ее чаще при 6...8°С, оптимум для прорастания 20°С. Для нарастания листьев лучшие температуры -15...18°С, для корней -15...23°С. Замедление роста растений наступает при 8°С, а гибель - при 2...3°С. Корнеплод заморозков не выносит. Семенники свеклы при отрастании переносят кратковременные понижения температуры до -2...3°С. Для цветения и созревания семян необходимо 18...25°С.
Брюква, репа, редька и редис прорастают при 2...3°С, всходы выдерживают заморозки до -4°С. Оптимальная температура для прорастания семян составляет: у брюквы 12...20°С, у редьки и редиса 15...18°С, у репы 20°С. Взрослым растениям брюквы для роста нужно 15...20°С; репы -20°С; редьки и редису: для листьев - 10...12°С, корнеплодов - 15...20°С.
Посадочные клубни картофеля проращивают при 12...15°С, посадку проводят при прогреве почвы на глубине 10 см до 6...8°С. Пророщенные клубни способны кратковременно переносить 3...5°С без снижения темпов роста.
Стахис - холодостоек и относительно морозостоек, на повышенные температуры реагирует отрицательно.
Хрен - холодо- и морозостоек, хорошо зимует, но заморозки -6...-7°С губительны для высаженной рассады. Оптимальная для роста температура составляет 17...20°С. При температуре выше 25°С прирост уменьшается и повышается восприимчивость к заболеваниям.
Катран - холодостоек и одновременно жаровынослив. Он хорошо перезимовывает даже в малоснежные зимы. Прорастание начинается при 3...4°С, всходы переносят заморозки -5...-6°С. Оптимум для роста - 18...25°С.
Из бобовых культур горох и бобы - холодостойки, а фасоль - теплолюбива. У гороха гладкие сорта начинают прорастать при 1...2°С, а мозговые - при 4...8°С. Всходы переносят заморозки до -6°С, при -7...-8°С молодые растения гибнут. Бобы прорастают при 3...8°С, всходы легко переносят заморозки до -4°С. Фасоль заморозков не переносит, растет при температуре не ниже 10°С, семена начинают образовываться при 15°С, лучшие температуры для роста - 20...25°С.
Всходы сельдерея переносят заморозки до -З...-4°С, а взрослые растения - до -7...-10°С. Растет сельдерей в интервале температур 12...25°С.
Семена любистока прорастают при 3...4°С, с оптимумом 18...20°С. Всходы переносят заморозки до -3...-8°С. Оптимум для роста и развития - 15...20°С. Любисток хорошо зимует и начинает отрастать рано весной. Повышение температуры (выше 22°С) действует на растения угнетающе.
Пастернак сеют рано весной или поздно осенью. Семена его начинают прорастать при 2...3°С, взрослые растения способны переносить заморозки до -7...-8°С. Оптимум для роста лежит в пределах 15...20°С.
Артишок - теплолюбив. Соцветия его повреждаются при -1°С, а при -2...-3°С растение гибнет. Зимой вымерзает при -15°С. С целью повышения устойчивости к слабым заморозкам наклюнувшиеся после замачивания семена артишока выдерживают во влажном песке в течение 40-50 дней перед посевом при 1...2°С.
Анис - относительно холодостоек, но для цветения и созревания семян требует повышенных температур.
Базилик - теплолюбив, погибает не только при заморозках, но и низких положительных температурах. Его выращивают на хорошо прогреваемых участках.
Бамия (или окра) требует тепла и не выносит понижения температур. Для прорастания семян ей нужно 20...22°С.
Змееголовник - относительно холодостоек. Иссоп - холодостоек, хорошо зимует. Молодые растения кориандра могут переносить слабые заморозки при ранних посевах.
Кервель - холодостоек. Высевают его рано весной, летние посевы хорошо перезимовывают.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД"





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::. прочитало: 96 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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