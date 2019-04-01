Температурный режим некоторых овощных культур

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Майоран однолетний - теплолюбив, чувствителен даже к слабым заморозкам. Для рассады до всходов нужно 20...25°С, затем в течение недели - 12...15°С, в остальной период- 15...25°С. Высаживают растения после весенних заморозков.

Нигелла - холодостойка. Относительно холодостойка огуречная трава (бораго), посев весной с готовностью почвы. Овсяный корень - зимостоек.

Портулак не выносит отрицательных температур, а рост и развитие его приостанавливаются при низких положительных температурах.

Розмарин - теплолюбив, вымерзает зимой даже под слоем снега при -16°С. Рута - холодостойка и относительно зимостойка, отрастать начинает со второго года рано весной.

Скорцонера - холодостойка, хорошо перезимовывает даже без укрытия. Также холодостойки мята (переносит до -5...-7°С) и мелисса, хорошо зимующая и переносящая небольшие весенние заморозки.

Тмин - холодо- и морозостоек, семена прорастают при 7...8°С. Тимьян - холодостоек относительно, в суровые зимы может вымерзать. Чабер относительно устойчив к пониженным температурам почвы, но для лучшего роста ему нужен прогреваемый участок (южный склон).

Фенхель - теплолюбив, сеют его при температуре почвы 6...10°С. Без укрытия зимой может вымерзать.

Мексиканский вид физалиса менее требователен к теплу, чем земляничный. Первый прорастает при 10...12°С, а второй - при 15°С. Оптимум для роста обоих видов составляет 15...25°С. Может выдержать кратковременные заморозки до -2°С.

Эстрагон - холодостоек, хорошо зимует даже в малоснежные зимы, не повреждается весенними заморозками.

Цикорий салатный (витлуф) для получения корнеплодов выращивают при температурном режиме, как у моркови. При получении из корнеплодов зелени (кочанчиков) оптимальная температура - 16...18°С, при температуре почвы в первые две недели после высадки в пределах 10...12°С лучше образуются мочковатые корни. Выгонка с температурой выше 20°С приводит к образованию рыхлых и поражаемых гнилями кочанчиков.

Для создания благоприятного теплового режима теплолюбивым овощным культурам в северных местностях устраивают кулисные посадки из высокостебельных культур.

Резкая смена температур отрицательно действует на теплолюбивые культуры в открытом грунте и теплицах, вызывая в них своеобразное явление «простуды».

При увеличении мощности лучистого потока может резко возрастать температура воздуха, листья больше поглощают тепловые лучи, что отрицательно сказывается на жизнедеятельности.

У культур, посеянных под зиму, в семенах к весне происходят глубокие изменения, стимулируются после всходов процессы роста и развития, заметно повышается продуктивность при достаточно благоприятных условиях.

Значение оптимумов температур у разных культур и сортов изменяется в течение вегетации и на протяжении каждого дня в зависимости от освещенности, фазы роста и развития, способов выращивания.

Э. Феофилов

Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 146 | автор: sadovod | Вчера, 14:02 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.