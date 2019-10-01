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::. Оптимальная температура для капусты | Овощеводство / капуста
Оптимальная температура для  капусты
Цветной капусте для быстрого прорастания семян нужно 18...20°С, а после всходов в течение недели - 8...10°С. В период роста и образования головки лучший интервал температур - 15...18°С; при 22...25°С головки образуются раньше, но более мелкие и рыхлые.

Для капусты брокколи оптимальная температура для роста - 18...20°С, а для образования головок 16...18°С.
Брюссельская капуста проявляет холодостойкость не только в начале, но и в конце вегетации: осенью выдерживает заморозки до -8...-10°С.

Кольраби в целом за короткую вегетацию требуется тепла меньше, чем другим капустам.
Капуста пекинская - холодостойка, семена прорастают при 3...4°С. Оптимум для ее роста - 15...20°С, но растет она чаще в качестве уплотнителя и при температурах, поддерживаемых для основных культур.
Кочанным формам пекинской капусты требуются температурные режимы, аналогичные кочанному салату.
Э. Феофилов, засл. агроном России




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::. прочитало: 192 | автор: sadovod | 14 октября 2019 | Комментариев 0 |
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