Оптимальная температура для капусты

Цветной капусте для быстрого прорастания семян нужно 18...20°С, а после всходов в течение недели - 8...10°С. В период роста и образования головки лучший интервал температур - 15...18°С; при 22...25°С головки образуются раньше, но более мелкие и рыхлые.



Для капусты брокколи оптимальная температура для роста - 18...20°С, а для образования головок 16...18°С.

Брюссельская капуста проявляет холодостойкость не только в начале, но и в конце вегетации: осенью выдерживает заморозки до -8...-10°С.



Кольраби в целом за короткую вегетацию требуется тепла меньше, чем другим капустам.

Капуста пекинская - холодостойка, семена прорастают при 3...4°С. Оптимум для ее роста - 15...20°С, но растет она чаще в качестве уплотнителя и при температурах, поддерживаемых для основных культур.

Кочанным формам пекинской капусты требуются температурные режимы, аналогичные кочанному салату.

Э. Феофилов, засл. агроном России









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