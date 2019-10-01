Температурные режимы для луков

При посеве репчатого лука семенами всходы выдерживают заморозки до -1... -2°С, а молодые окрепшие растения - до -З...-5°С. Последний уровень устойчивости к отрицательным температурам характерен для растений лука полуострых сортов, а сорта острые способны выдержать кратковременно -6...-7°С.

Для выращивания лука с помощью рассады до всходов нужно поддерживать 18...20°С, после всходов днем - 14...15°С, ночью -10...12°С. Лучшая температура почвы для отрастания корней -12...18°С.

Перед закладкой на хранение маточного лука его просушивают при З0°С в течение 3-5 дней, а затем прогревают при 40°С в течение 8 ч. Прогрев обезвреживает лук от ложной мучнистой росы. Хранят маточные луковицы при 1,..5°С, а севок - при 18...25°С.

Лук-батун не вымерзает даже в суровые зимы. Прорастание семян начинается при 2...3°С, с оптимумом в 18...20°С. Листья весной начинают расти уже при 1°С, а оптимум для их роста -15...25°С. Растения выдерживают весенние заморозки до -10°С. Морозостойкость растений зависит от количества запасных веществ, накопленных ложной луковицей.

Лук-порей хорошо зимует под глубоким снегом, без этого вымерзает при -15°С. Семена прорастают при 4...6°С, оптимум для прорастания -18...20°С. Всходы не переносят заморозков.

Морозостойки луки многоярусный, слизун, шнитт и душистый. Многоярусный не вымерзает даже под небольшим слоем снега и морозах до -35°С. Молодые листья весной переносят заморозки до -5°С. Бульбочки при зимовке на поверхности земли не теряют всхожести. Молодые растения слизуна переносят до -5...~6°С. У шнитта более морозостойки растения сибирской группы.

Э. Феофилов, засл. агроном России









Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»