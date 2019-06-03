                    Морковь: от посева до урожая

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Морковь — холодостойкое растение: всходы выдерживают заморозки минус 2—3°С, взрослые растения—минус 6— 7°С, корнеплоды в почве — минус 3°С. Эта культура относительно засухоустойчива, хотя и отзывчива на повышенную влажность, но не выносит переувлажнения. Требовательна к легким, воздухопроницаемым почвам. Потребляет много питательных веществ, и более всего — в период образования корнеплодов. Особенно много морковь поглощает калия и кальция. Отрицательно реагирует на сильно кислые почвы. Оптимальная кислотность — при рН 5,5—7,0. Морковь — светолюбивое растение. Ослабление освещенности, например, из-за излишней загущенности сильно ухудшает ее рост и снижает урожай, а также удлиняет вегетационный период, и растения в северных условиях не успевают накопить полноценный урожай.

Наиболее пригодны для моркови супесчаные и легкосуглинистые почвы, богатые перегноем или почвы из-под обильно удобрявшихся навозом предшественников. Особенно благоприятны участки после посадок огурца, раннего картофеля, томата, свеклы, лука, чеснока. Но не на всех огородах имеются легкие почвы, в основном преобладают среднесуглинистые и даже глинистые. В этих случаях морковные гряды "разбавляют" песком, ежегодно добавляя его на гряду слоем 2—3 см и тщательно перемешивая со всей массой грунта. Одновременно вносят по целому ведру перепревшего навоза или компоста на 1 м 2 , чтобы не уменьшить процентное содержание органического вещества. Таким образом, отдельные гряды можно в течение 3—4 лет превратить в легкосуглинистые.

Морковь требовательна к обеспеченности всеми основными элементами питания. На средних по плодородию почвах вносят на 1 м 2 площади минимум 3—4 кг (лучше—больше) перепревшего навоза или компоста. Свежий навоз может вызвать чрезмерный рост листьев в ущерб образованию корнеплодов. Кроме органических, вносят минеральные: калийные (65—85 г), фосфорные (50—65 г), азотные (80— 90 г) или сложные (180—220 г). При внесении только минеральных их норму увеличивают в 1,5-2 раза.

Северные почвы являются кислыми. На них плохо растут овощные культуры. Практически почти все участки нуждаются в ежегодном известковании, нейтрализующем избыточную кислотность. На сильно кислых, особенно вновь осваиваемых и давно не известковавшихся почвах вносят не менее 300—400 г известковых материалов на 1 м 2 . Кроме того, требуется внесение 1,5—2 г борных удобрений, уменьшающих растрескиваемость корнеплодов. Предназначенные под морковь гряды с осени глубоко перекапывают после внесения половины годовой дозы калийных и всей нормы фосфорных удобрений. Рано весной дают азот и снова обрабатывают почву вилами, не выворачивая нижний слой наверх.

Сеют морковь в наиболее ранние сроки и лучше — пророщенными до наклюнувшегося состояния семенами. Оптимальная ширина междурядий — 33—35 см. Высевают во влажную почву на глубину 1,5—2 см, располагая семена приблизительно через 1 см (при нормальной всхожести). Для получения ранней, так называемой пучковой моркови густоту размещения рядков увеличивают, располагая их через 17—18 см. В этом случае в середине лета, когда образуются корнеплоды диаметром 1—1,5 см, их выдергивают через ряд, увеличивая таким образом ширину междурядий вдвое. В оставшихся рядках растения к осени сформируют достаточно высокий урожай.

Одного грамма семян, в котором насчитывается около 500 штук, достаточно для посева на площади почти 1,5 м 2 , а при посеве пророщенными семенами —на 2,5—3 м 2 . Можно сеять и сухими семенами. Но тогда норму высева увеличивают в 1,5 раза и всходы появляются на 7—10 дней позднее. После окончания сева рядки желательно замульчировать торфом, перегноем или другими материалами, чтобы предотвратить излишнее испарение влаги и образование почвенной корки. При вынужденном возделывании на среднесуглинистых и особенно тяжелых, глинистых почвах в предполагаемые рядки добавляют песок и перемешивают с верхним слоем. Это улучшает воздушный режим в зоне прорастания семян и обеспечивает более благоприятные условия для жизнедеятельности корневой системы. Чтобы ускорить появление всходов, поверхность гряды накрывают старой пленкой. В начале их появления ее снимают и проводят прополку сорняков. После полных всходов растения прореживают, оставляя их в ряду на расстоянии 1—1,5 см, а через две недели проводят окончательное прореживание. Растения должны располагаться на расстоянии в среднем 3—4 см. На 1 погонном метре гряды должно размещаться 26—28 растений.

Нередко уже в раннем возрасте растения повреждает опасный вредитель—морковная листоблошка, наносящая большой урон урожаю. Против нее применяют одно-двухкратное опрыскивание керосином — по 100—150 г на 1 л воды. Обработку проводят в самом начале вегетации, вторично — через 7—10 дней. Можно также применять каркасные пленочные укрытия, препятствующие проникновению вредителя. При раннем посеве это способствует "забегу" в росте моркови и увеличению урожайности. Пленку снимают через 3—4 недели после всходов. В очень теплые дни проветривают, слегка приоткрывая с одной или двух сторон. Можно также ставить под пленку банку с керосином, отпугивающим вредителя. Применяют также поздние сроки посева проросшими семенами— в первой декаде июня.

В течение лета необходимо своевременно пропалывать, рыхлить почву, а бедные почвы 1—2 раза подкармливать смесью азотных и калийных удобрений (по 30—40 г смеси на 10 л воды). Почва должна быть всегда увлажненной на всю глубину. Но не следует допускать резких колебаний влажности.

Урожай убирают по мере необходимости выборочно, окончательно — поздней осенью, после значительного понижения температуры. Сразу обрезают ботву и сортируют корнеплоды на крупные и мелкие, используемые раньше других. Одновременно выбраковывают поврежденные и пораженные болезнями. К этому времени подготавливают и охлаждают хранилище, где морковь, переслаивая сухим песком, укладывают в конусовидный штабель. Временно, до середины зимы, ее можно хранить в ящиках. Погреб должен быть проветриваемым. Обрезая ботву у самого основания, с удалением спящих почек, вам удастся значительно продлить сроки хранения моркови.

Ш. БЕКСЕЕВ профессор

Газета "САДОВОД"











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::. прочитало: 104 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.