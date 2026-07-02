Когда «еда» во вред: как удобрения могут погубить ваш урожай

Многие начинающие и даже опытные огородники придерживаются принципа «кашу маслом не испортишь», щедро рассыпая по грядкам и подливая под кусты различные подкормки. Мы привыкли считать, что удобрения — это абсолютное благо, источник силы и гарантия крупных плодов. И это действительно так, но только при одном условии — строгом соблюдении дозировок и правил применения.

В погоне за рекордным урожаем легко переступить невидимую грань, за которой полезные вещества превращаются в настоящий яд для ваших растений. Давайте разберёмся, в каких случаях удобрения могут нанести вред и как этого избежать.

1. Минеральный передоз: ожоги и «перекорм»

Самая частая ошибка — это превышение рекомендованной дозы, особенно при использовании минеральных удобрений.

Химический ожог. Слишком концентрированный раствор или избыток гранул в почве вызывают резкое обезвоживание клеток корневой системы. Корни буквально «сгорают», становятся тёмными, вялыми. Растение не может впитывать влагу, а соответственно и растворенные в ней элементы питания. Но следует учитывать, что, корни хорошо поглощают почвенный раствор слабой концентрации. Оптимальная концентрация почвенного раствора для большинства растений от 0,01 до 0,2%. Растворы более высоких концентраций хуже поглощаются корневой системой, и при наличии всех необходимых элементов питания в почве растения могут испытывать голод, а при концентрации почвенного раствора 1,0% и выше коневая система растения отмирает и соответственно растение погибает.

Особенно чувствительны к высокой концентрации почвенного раствора такие огородные культуры, как морковь, лук, редис и огурец. Это следует учитывать при основном внесении удобрений и при всех подкормках.

Только зная потребность каждой культуры в количестве и соотношении элементов питания на разных этапах вегетации можно достичь успеха и получить достойный урожай.

Избыток азота. Азот отвечает за рост зелёной массы. Его избыток приводит к тому, что растение начинает «жировать»: оно активно наращивает пышные, сочные листья и стебли в ущерб цветению и плодоношению. Вы получите красивый, густой куст, на котором будет очень мало цветов и мало плодов. Кроме того, перекормленные азотом ткани становятся рыхлыми и водянистыми, что делает их лёгкой добычей для вредителей и болезней.

Нарушение баланса. Внося ударную дозу одного элемента (например, того же азота), вы можете заблокировать усвоение других. Классический пример — избыток калия может помешать растению усваивать магний, что приведёт к межжилковому хлорозу (пожелтению листьев).

2. Натуральные удобрения без меры: скрытые угрозы

Навоз, компост, зола — это прекрасно, но и здесь есть свои подводные камни.

«Сжигание» корней свежим навозом. В свежем, не перепревшем навозе, особенно в курином помёте содержится большое количество аммонийного азота и других агрессивных соединений. Попадая на корни в чистом видев избыточных количествах, они вызывают сильные ожоги, сравнимые с химическими. Кроме того, в процессе разложения свежего навоза в почве резко поднимается температура, что также может «сварить» корневую систему растения.

При внесении органики, в частности свежего навоза в почву. даже в пределах нормы необходимо учитывать неодинаковую отзывчивость и реакцию овощных растений на данное удобрение. Очень хорошо используют действие свежего навоза, позднеспелые сорта капусты белокочанной, огурец. кабачок. А вот морковь и корневая петрушка по такому удобрению образуют разветвленные корнеплоды. Свекла и томаты очень хорошо используют последействие навоза, т. е. выращивание их в следующий сезон после внесения навоза. Но практически все овощные культуры хорошо отзываются на внесение перегноя или компоста.

Избыток древесной золы. Древесная зола — отличный источник всех макро и микроэлементов, в золе нет только азота. Внесение древесной золы в почву обогащает и раскисляет её. Чаще всего во благо. Но внесение слишком большого количества золы на нейтральных почвах может резко поднять pH почвы (сделать её щелочной). Такая среда нравиться далеко не всем овощным культурам, а некоторые питательные элементы становятся недоступными для растений, и растения начинают страдать от «голодания» на фоне обилия удобрений.

3. Нарушение сроков: когда время важнее количества

Даже правильное удобрение может навредить, если внести его не вовремя.

Азот во второй половине лета. Подкормки азотными удобрениями после середины лета (а для многолетников — с конца июля) стимулируют рост новых побегов, в ущерб плодообразованию, а у многолетних культур побеги не успевают вызреть до наступления холодов. В результате зимой эти нежные веточки вымерзают, ослабляя всё растение и делая его уязвимым для болезней.

Полив раствором удобрений по сухой почве. Подкормки раствором удобрений производите только по влажной почве. В противном случае корни могут получить сильный химический ожог.

Как избежать ошибок?

Золотое правило: всегда читайте инструкцию на упаковке и никогда не превышайте указанную дозировку. Для сомневающихся есть отличное правило: лучше внести половину дозы, чем двойную.

«Лучше недокормить, чем перекормить». Растение, которому немного не хватает питания, даст сигнал (замедленный рост, бледные листья), и вы сможете его скорректировать. А вот последствия перекорма часто необратимы.

Знайте свою почву. Перед внесением удобрений полезно сделать хотя бы простой тест на кислотность (pH) почвы. Это поможет понять, какие элементы действительно нужны вашим грядкам. Для определения кислотности почвы существуют специальные приборы.

Органику — только в перепревшем виде. Навоз должен быть зрелым (перепревшим 1-2 года), а компост — полностью готовым.

Помните, ваша цель — не накормить растения «про запас», а создать для них сбалансированную питательную среду. Умеренность и внимательность — вот главные удобрения для любого огорода.

В. Сазонов













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