Плохие хорошие удобрения, или когда бывают вредны хорошие удобрения

Одним из важнейших факторов, влияющих на рост и развитие любого растения, и в конечном счете на урожай, является его питание. И мы свами, часто ищем удобрение, чудотворное удобрение, внесение которого увеличит урожай в 2-3 раза.

А действительно, существуют ли чудотворные удобрения? И давайте разберем на конкретных примерах, когда одни и те же удобрения в одних случаях действительно являются чудотворными, и увеличивают урожай, а в других случаях наносят вред окружающей среде, растениям и нашему с вами здоровью.

Прежде чем говорить об удобрениях, давайте вспомним, как и чем питаются растения.

Для образования органических веществ, т.е. тканей растения, помимо углерода, водорода и кислорода, получаемых из воздуха и воды, растениям требуются ряд элементов, которые они получают из почвы – через корневую систему. Это макроэлементы: азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо. Получили они названия макро потому, что потребность у растений в них велика, и микроэлементы, их содержание в растениях составляет тысячные и менее доли, а соответственно и требуются растениям они в незначительных количествах.

Но, а теперь разберем, как питаются растения.

В природе отмершие остатки растений и животных, все органические вещества содержат необходимые элементы питания, но в недоступной для растений форме. Т.е. органические соединения не являются питанием для растений, но являются хорошим питанием для почвенных организмов, которые разрушают их, при этом, одна часть органического вещества минерализуется полностью, а другая — переходит в форму гумусовых веществ и живых почвенных организмов. И только после минерализации элементы питания, растворенные в воде, становятся доступными для растений. Корни поглощают воду из почвы вместе с растворенными в ней элементами питания. Причем корни растений лучше поглощают элементы питания из сильно разбавленных растворов.

Оптимальная концентрация почвенного раствора находится в пределах от 0,01 до 0,2%. При более высоких концентрациях потребление затормаживается, что приводит к голоданию растения, а при концентрации 1,0% коневая система отмирает.

Ну и прежде, чем перейти к самим удобрениям, необходимо вспомнить, что растению на протяжение всего вегетационного периода требуются все необходимые элементы питания, и лишь меняется потребность в их пропорциях. Так для большинства культур для развития корневой системы у молодого растения в большей степени необходим фосфор, для роста надземной части, листового аппарата - азот, для налива и созревания плодов – калий и фосфор.

Теперь зная, как и чем питаются растения можно перейти к удобрениям и конкретным примерам.



Самым хорошим удобрением будет являться удобрение, содержащее те элементы, в которых в большей степени нуждается растение в данный период вегетации.

Все остальные удобрения в данный момент могут нанести лишь вред. Так весной и в начале лета, внесение удобрений с содержанием азота будет способствовать росту растения и наращиванию вегетативной массы. Внесение азотных удобрений во второй половине лета также будет способствовать бурному росту вегетативной массы, но уже в ущерб плодоношению.



Если растение своим видом сигнализирует о недостатке того или иного элемента питания, то быстро исправить ситуацию помогут лишь минеральные удобрения. Ведь мы знаем, что элементы питания органических удобрений становятся доступны растениям лишь после их минерализации почвенной микрофлорой. А на это необходимо время. Минеральные удобрения сразу становятся доступны.При осенней обработке почвы вносятся органические и минеральные фосфорные, например суперфосфат и калийные удобрения: сульфат калия или хлористый калий. Удобрения заделываются на штык лопаты, равномерно распределяясь по всему корнеобитаемому слою почвы. При этом фосфор к весне сохраняется в полном объеме, а калий с небольшими потерями. Но если в почву осенью внести азотные минеральные удобрения, или комплексные растворимые, то к весне они будут вымыты талыми водами полностью.



Садоводы часто практикуют выращивание кабачков, тыквы на компостных или навозных кучах. При таком выращивании дополнительных подкормок в период вегетации не требуется. Дело в том, что органические удобрения – удобрения пролонгированного действия. Как я уже говорил, элементы питания органических веществ становятся доступны только после их минерализации, что происходит постепенно. Так действие навоза продолжается на протяжении нескольких лет.

В то же время, если внести в основную заправку всю норму минеральных удобрений, то концентрация почвенного раствора будет предельно высока, что может привести к повреждению корней и даже к гибели растений. А дальше азотные растворимые удобрения быстро вымываются из почвы, и растения будут испытывать их недостаток. По этой причине в основную заправку вносят только часть всей нормы минеральных удобрений, остальную часть вносят в виде подкормок. Полностью в некоторых случаях допустимо внесение в основную заправку лишь фосфорных минеральных удобрений, они малоподвижны в почве, не вымываются и могут снабжать растение фосфором на протяжении всего периода вегетации.



И хочется несколько слов сказать тоже о хороших удобрениях, которые вообще не являются питанием для растений. Это бактериальные удобрения - препараты, в которых содержатся полезные для сельскохозяйственных растений почвенные микроорганизмы. Т.е. сами бактерии не являются питанием для растений, но в следствие их жизнедеятельности недоступные элементы питания почвы или атмосферного воздуха переходят в доступную для растений форму.

В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент минеральных, органических, бактериальных удобрений. Грамотное использование их помогает восстанавливать плодородие почвы, и получать хорошие урожаи. И те же удобрения могут нанести существенный вред садово-огородным культурам при неграмотном их использовании.







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