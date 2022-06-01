



::. Когда удобрения бывают вредны растениям и нашему здоровью | Овощеводство / Удобрения Когда удобрения бывают вредны растениям и нашему здоровью

Окружающая среда – это целостная системы природных явлений и объектов природы, в которых проходит жизнь человека. Свой вклад в нарушение этой системы, помимо возрастающих технологий, можем внести и мы с вами – садоводы, при неумелом или небрежном использовании удобрений, причем как минеральных, так и органических.

Каким образом? Давайте разбираться.

Сразу хочу пояснить, что польза от применения и минеральных и органических удобрений несомненны высока, и только небрежное или неграмотное их применение может нанести вред нам, растениям и окружающей среде.

Азотным удобрениям принадлежит одна из ведущих ролей в повышении урожайности на наших садовых участках. Но внесение азотных удобрений в избыточном количестве способствует накоплению нитратов в продукции и вымыванию неиспользованного большого количества азота из почвы.

Все виды азотных удобрений в почве трансформируются в конечном итоге в нитраты. Эта самая опасная форма в смысле загрязнения окружающей среды. Нитраты не поглощаются почвой и свободно перемещаются по ее профилю с гравитационной и капиллярной водой, тем самым загрязняя водоёмы, а также и колодцы. Элементы питания, находящиеся в органических соединениях, становятся доступны растениям после из минерализации. Избыточные дозы азотных минеральных удобрений усиливают минерализацию природных органических азотистых соединений, что увеличивает и так превышенные дозы азота в почве, в следствие чего большая часть минерализованного азота также может оставаться неиспользованной. При внесении удобрений необходимо учитывать, что при затенении растения поглощают азота в меньших количествах, что опять же увеличивает количество неиспользованного элемента.

Фосфор малоподвижен в почве, закрепляется в том месте, куда его помещают при внесении. Скорость перемещения в глубь составляет приблизительно от 0,2 до 0,5 мм в год. Но избыточное количество фосфорных удобрений способствует накоплению растворимого фосфора в верхнем слое почвы. И с твердыми частями почвы все же фосфор попадает в водоемы, вызывая еще более усиленную автрофикацию водоемов, чем азот.

Автрофикация – это процесс обогащения вод питательными элементами, прежде всего азотом и фосфором. Следствием чего является бурное развитие водорослей и цветение воды.

Калий не оказывает существенного влияния на окружающую среду. А калийные удобрения, содержащие хлор, могут быть вредны для растений и почвы. Хлор в малых количествах необходим растениям, но избыточное поступление хлора в растения задерживает процессы роста, снижает количество хлорофилла в листьях и интенсивность испарения ими влаги.

Вместе с основными элементами питания при внесении удобрений в почву попадают и тяжелые металлы. Например, в одном кг фосфорной муки содержится 20 мг свинца. Вместе с азотными удобрениями в почву поступает некоторое количество балластных веществ, в т. ч. тяжелые металлы, а именно свинец, кадмий, медь и цинк. В фосфорных удобрениях в маленьких количествах находятся радионуклиды: уран, радий.

Внесенные в почву микроэлементы в незначительных количествах необходимы для всех без исключения растений, животных и человека. Вместе с тем, микроэлементы занимают особое место среди загрязнителей. Большинство микроэлементов являются тяжелыми металлами. Их соединения довольно устойчивы и долго сохраняют свои токсические свойства.

Но, не следует отчаиваться, как показали исследования ученых, при внесении удобрений, своевременно и без превышения нормы, накопления в почве тяжелых металлов не наблюдалось. Гораздо большую опасность представляют атмосферные загрязнения. Самые большие загрязнения свинцом и другими тяжелыми металлами наблюдается на обочинах оживленных трасс на расстоянии до 50 м. На таких участках не следует выращивать огородные и плодово-ягодные культуры.

Но не мало опасностей, еще раз повторю при неправильном применении, несут и органические удобрения. В состав навоза, помимо питательных веществ, входят до 0,6 % соды, высокотоксичные соединения нитрозамины, а также вирусы, бактерии, личинки и яйца гельминтов и других микроорганизмов, в т. ч. и возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных.

Яйца гельминтов в жидком навозе сохраняют жизнеспособность до 12 месяцев и более.

При внесении избыточного количества навоза в почве усиливается накопление ионов аммония, хлора, сульфат-ионов. Содержащиеся в навозе легкоподвижные формы азота легко вымываются, часть азота улетучивается, загрязняя грунтовые воды и атмосферу. Избыток фосфатов приводит к переходу содержащегося в почве железа в недоступное для растений состояние. Избыточное поступление с навозом калия препятствует поглощению растениями магния.

А продукты распада навоза и птичьего помета могут вызвать аллергию и сердечные заболевания, воспаление слизистых оболочек у людей и животных.

Удобрения, несомненно, позволяют получить высокие урожаи экологически чистой продукции. Только неумелое или небрежное отношение к их применению и хранению может привести к негативным последствиям. А ведь в масштабах крупного садоводства количество применяемых удобрений исчисляется тоннами.

И первое, что необходимо усвоить – это соблюдение норм внесения как органических, так и минеральных удобрений и равномерное их распределение в почве.

Второе - соблюдать сроки внесения удобрений. Так легкорастворимые азотные или комплексные удобрения, внесенные осенью, к весне полностью вымываются, загрязняя окружающую среду.

Третье – строго соблюдать пропорции внесенных элементов питания. Недостаток или избыток одного может препятствовать поступлению в растение другого элемента питания.

Четвертое – не применять удобрения, состав которых вам неизвестен.







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::. прочитало: 34 | автор: sadovod | Сегодня, 09:54 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.