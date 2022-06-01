Дает ли «Биологическое земледелие» получать более безопасную для человека продукцию?

Споры по этому вопросу ведутся на страницах интернет постоянно. А что думают по этому вопросу профессионалы?

В Швейцарии комиссия экспертов пыталась найти разницу по качеству продукции, выращенной при биологическом земледелии и обычном. Но найти какую-либо разницу так и не смогли.

В ФРГ общество потребителей на протяжении 3 лет пыталась найти разницу в качестве в продукции, выращенной тем и другим способом. Сравнивали яблоки, салат, морковь, картофель и хлеб. Разница была лишь в том, что яблоки, выращенные методом биологического земледелия, были менее привлекательны на внешний вид. Больше никакой разницы установить не удалось.

Разницу в цене могут увидеть и покупатели. Продукты, выращенные методом биологического земледелия дороже. Минеральные удобрения по своему составу продукты живой природа. Элементы питания, находящиеся в составе органических соединений, становятся доступны для растений только после их минерализации почвенной микрофлорой.

Вред окружающей среде, растениям и здоровью людей может нанести только неграмотное или небрежное применение как минеральных, так и органических удобрений. Но особо опасны пестициды, которые являются синтетическими ядами. Неграмотное применение пестицидов может вызвать серьезные последствия: нанесение вреда окружающей природе и здоровью людей.

Оптимальным решением, значительно повышающим качество и количество урожая является грамотное применение минеральных и органических удобрений, соблюдение норм внесения, сокращения по возможности до минимума пестицидов.

Что вы думаете по этому поводу? Какие удобрения применяете в своем саду и огороде? Пишите в комментариях, делитесь своим опытом.

Какие последствия бывают от неправильного применения удобрений мы поговорим в следующий раз.

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