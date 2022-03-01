









::. Растения очищают почву от тяжелых металлов | Ваш сад Растения очищают почву от тяжелых металлов

Растения принимают и усваивают из почвы как полезные для роста химические элементы, так и вредные – от промышленных и транспортных выбросов. Накопление идет по всем органам растения, начиная с корней и кончая листьями. Если взять городскую среду, то здесь накопление вредных веществ небезопасно даже для самих растительных организмов. Липа, ясень в лесу живут 250 и более лет, в городе в 40-80 лет уже начинают отмирать. Чувствительны к загрязнению хвойные породы. Их листья – хвоя не меняются несколько лет. Можно даже попробовать на вкус смолу от ели в городском парке и в лесу. И заметить большую разницу. Рядом с автомобильными дорогами растения накапливают бензопирен, соединения свинца и другие не менее опасные продукты выхлопов.

Подавляющее большинство токсических веществ обладает кумулятивным эффектом, т. е. имеет тенденцию накапливаться в организме человека или животного. Отклонение в деятельности организма происходит не сразу, а через некоторое время. Конечно, многие соединения связываются, перерабатываются бесчисленными микроорганизмами почвы воды, удаляются силами самого организма человека. Но сейчас темпы поступления «рукотворного» материала рядом с промышленными центрами превосходят возможности естественной природной утилизации. Свойство растений накапливать в своей структуре вещества можно использовать для очистки больших площадей земли от загрязнения тяжелыми металлами. Ранее для очистки применялся метод срезания загрязненного тяжелыми металлами пласта земли, промывания его в моечных машинах и выжигания в специальных печах при температуре более 800°C. Это требовало больших энергетических затрат и влекло за собой гибель микроорганизмов, населяющих почву.

Одним из основоположников биоочистки почвы считается немецкий биолог Роланд Мегнет. В свое время на одной из мусорных свалок он обнаружил травянистые быстрорастущие растения огромной величины (сахалинскую гречиху). Причем другие растения там не росли. Это натолкнуло его на мысль изучить состав этого растения. Результат опыта показал, что сахалинская гречиха избирательно поглощает свинец, кадмий, цинк. С 1 га земли могут извлекаться 1,3 кг кадмия, 322 кг цинка, 24 кг свинца. Успешные эксперименты по извлечению из почвы мышьяка были проведены на одном из полигонов по испытанию химического оружия. На полное извлечение этих веществ потребовалось 2 года. В ходе поиска других растений-накопителей биологами были найдены альпийская ярутка (цинк, кадмий), индийская горчица (свинец, хром) и др.

Газета "САДОВОД"









Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Продукция ООО «Био-комплекс» - залог здорового урожая

Вредные газы для растений

Биофильные (биогенные) элементы

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВЕ

Почему у можжевельника сохнут иглы?

::. прочитало: 173 | автор: sadovod | 20 марта 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.