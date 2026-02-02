Когда и в каких случаях удобрения бывают вредны

Внесение удобрений в почву является непременным условием для поддержания плодородия почвы, а следовательно, и для получения урожая. Ведь ежегодно с урожаем выносится большое количество элементов питания, и чтобы восстановит плодородие почвы, необходимо вернуть эти элементы.

Но рассмотрим случаи, когда и почему удобрения как минеральные, так и органические могут нанести вред урожаю, почве и окружающей среде.

Начнем с минеральных азотных удобрений.

Минеральные азотные удобрения подразделяются на шесть групп: – нитратные, аммонийные, аммонийно-нитратные, амидные, аммиачные и аммонийно-нитратные.

Но после внесения любых азотных удобрений в почву все они в итоге трансформируются в нитраты.

А нитраты не поглощаются почвой и перемещаются с водой, загрязняя водоемы и колодцы. Нитраты – это самая опасная форма для загрязнения окружающей среды.

В отличии от азота фосфор малоподвижен в почве, но при избыточном внесении фосфорных удобрений в почву, фосфор накапливается в верхнем слое почвы, и с твердыми частями в итоге может оказаться в водоемах, вызывая еще больший вред, чем азот.

Калий сам не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду. А вот калийные удобрения, которые содержат хлор, при избыточном потреблении наносят существенный вред растениям. Избыток хлора снижает количество хлорофилла в листьях и интенсивность испарения ими влаги, задерживает рост растений.

Микроэлементы необходимы растениям в мизерных количествах. Но необходимо учитывать, что часть микроэлементов относится к тяжелым металлами. Их соединения устойчивы и долго сохраняют свои токсические свойства.

Но и внесение органических удобрений в избыточном количестве, также может нанести вред почве, растениям и окружающей среде. Азот, содержащийся в навозе, как и в минеральных удобрениях в итоге трансформируется в нитраты, который в избыточном количества наносит вред растениям, окружающей среде и нашему здоровью. А продукты распада навоза могут вызывать аллергию, воспаление слизистой оболочки как у людей, ток и у животных.

Но в заключении еще раз повторю, что внесение удобрений в почву является непременным условием для поддержания плодородия почвы. Соблюдение норм внесения удобрений как минеральных, так и органических позволяет получить экологически чистый урожай.

Г. Соколов













