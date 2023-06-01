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::. Все удобрения внесены в почву, а растения голодают. Почему? 6 основных причин | Овощеводство / Удобрения
 Все удобрения внесены в почву, а растения голодают.
Почему? 6 основных причин
Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета садовод». Все мы знаем, что для восстановления почвенного плодородия необходимо вносить удобрения. Но бывают случаи, когда мы вносим удобрения согласно инструкции в нужных количествах и пропорциях, а удобрения не работают, и растения сигнализируют о недостатке того или иного элемента питания. В каких это случаях? А давайте разбираться.
И начнем с самого популярного органического удобрения – навоза.
Навоз содержит необходимые для растений элементы питанияазот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, а также все необходимый растениям микроэлементы. В среднем в тонне полуперепревшего смешанного навоза содержится 5 кг азота, до 2,5 кг фосфора, 6 кг калия и около 7 кг кальция. Все эти элементы питания попадают в почву при внесении навоза в основную заправку, а растения после этого, особенно в начальный период вегетации могут испытывать недостаток питания. Почему? Дело в том, что в навозе элементы питания находятся в органических соединениях, и доступны растениям они становятся только после их минерализации почвенными микроорганизмами. На что необходимо время. Кроме того, весной низкая температура почвы замедляет активность почвенной микрофлоры, что в свою очередь затормаживает минерализацию, и в начальный период вегетации растения могут испытывать недостаток питания. Решением данной проблемы может быть внесение минеральных удобрений на начальной стадии вегетации, которые обеспечат питанием растения в этот период.
Другой пример. Известно, что потребность в азотном питании у растений возрастает в период активного роста вегетативной массы. У различных культур этот период начинается в разные сроки, например у огурца, кабачка недели через 3-4 после посева, у моркови через месяц-полтора. 
 В основную заправку внесли органические удобрения и минеральные: фосфорные, калийные и азотные. Органические удобрения, как мы уже говорили – это удобрения пролонгированного действия, минеральные фосфорные и калийные удобрения малоподвижны в почве, могут снабжать растения питанием на протяжении долгого времени, а вот азотные нитратные удобрения: кальциевая селитра, натриевая селитра в почве долго не задерживаются. Нитраты не поглощаются почвой, а находятся в подвижном, свободном состоянии в почвенном растворе, при обильных поливах и осадках легко и быстро вымываются из пахотного слоя в нижележащие горизонты почвы, лишь загрязняя окружающую среду, и в этом случае растения к моменту наибольшей потребности в азотном питании могут уже не обнаружить внесенные в почву азотные удобрения. Результат неэффективное использование удобрений и загрязнение окружающей среды. Внесение азотных нитратных удобрений в период начала активного роста вегетативной массы растений, или внесение в основную заправку азотных аммонийных или амидных форм минеральных удобрений (сульфат аммония, хлористый аммоний, карбамид) сократит потери азота и увеличат эффективность удобрений. Подобной ошибкой является внесение азотных минеральных или комплексных легкорастворимых удобрений осенью. К весне они вымываются из почвы.
Испытывать недостаток некоторых элементов питания при наличии их в почве могут растения при кислой или щелочной реакции почвенной среды
При кислой реакции ухудшается питание растений калием, магнием, серой, кобальтом, медью и цинком.
На кислых почвах снижается действие фосфорных удобрений в следствие активного химического закрепления этого элемента в почве. Азотное питание растений одинаково ухудшается как при подкислении, так и при подщелачивании почвы. На кислых почвах замедляется деятельность почвенной микрофлоры, что в свою очередь затормаживает минерализацию органических удобрений.
Каждая культура предъявляет свои требования к интервалу реакции почвенной среды, но большинство культурных растений и почвенных микроорганизмов лучше развиваются при слабокислой или нейтральной реакции, где рН 6-7.
При показателе pH ниже допустимых значений производят известкование почв доломитовой мукой, гашеной известью, древесной золой и другими известковыми удобрениями. В среднем эффективность удобрений на необработанных кислых почвах на 30-40% ниже, чем на таких же почвах, но произвесткованных.
Следующей причиной голодания растений при внесенных в почву всех необходимых удобрений может быть их несовместимость. Так при внесении в почву одновременно фосфорных и известковых удобрений, часть фосфора переходит в труднодоступную для растений форму. С известью и золой не следует смешивать сульфат аммония, аммофос, нитрофоску, аммиачную селитру.
Мочевину или карбамид нельзя смешивать с нитроаммофоской, нитрофоской.
Навоз нельзя смешивать с известковыми удобрениями, золой, кальциевой селитрой, калиевой селитрой, аммиачной селитрой.
Причиной непоступления элементов питания в почву может быть и низкая температура воздуха.
Это явление можно наблюдать на примере огурцов плодоносящих в сентябре. Когда температура воздуха опускается ниже 10°С, затрудняется поступление в растения калия и фосфора. А при температуре ниже 5-6°С ухудшается поступление нитратного азота. Но для жизнедеятельности растения и плодоношения все элементы питания необходимы. В этом случае могут исправить ситуацию внекорневые подкормки (подкормки по листу).
Неэффективному использованию удобрений могут служить и другие причины, например разбрасывание удобрений по поверхности почвы без последующей их заделки. Так фосфорные и калийные удобрения малоподвижны в почве и не будут доступны корням растений. При разбрасывании навоза без заделки за 4 часа потери аммиачного азота могут достигать 55 %, а за двое суток – 80 %.



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::. прочитало: 158 | автор: sadovod | 15 июня 2023 | Комментариев 0 |
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