Использование ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ в саду и огороде

При сгорании материалов, остается несгораемый остаток, который называется зола. Массовая доля золы в процентном отношении к безводной массе сгораемого вещества получило название – зольность.

Зала после сгорания дров или растительных остатков является ценным натуральным удобрением, которое содержит калий, фосфор, кальций и все другие необходимые растению макро и микроэлементы, кроме азота.

Еще в 19 в. немецкий ученый Юстус Либих выдвигал теорию, что для восстановления почвенного плодородия не обязательно вносить навоз, а лишь достаточно внести золу. Ошибка заключалась в том, что по мнению ученого растениям необходимы только зольные элементы, он считал, что азот в растения поступает из воздуха. Конечно, эта теория не получила подтверждения, так, как азот – один из основных элементов питания растений поступает в растение из почвы, а навоз является в первую очередь источником азота, который после минерализации переходил в доступную для растений форму.

В составе древесной золы нет азота, но зато присутствуют все другие необходимые растению макро и микроэлементы. Поэтому древесная зола, как удобрение широко применяется в сельском хозяйстве и является ценным комплексным натуральным удобрением.

В чем заключается ценность этого удобрения? Давайте по порядку.

Закон равнозначимости и незаменимости факторов жизни растений гласит, что все факторы жизни растений абсолютно равнозначимы и незаменимы, не один фактор нельзя заменить другим, ни один элемент питания нельзя заменить любым другим.

Садоводы и огородники, как правило, не забывают вносить в почву удобрения содержащие основные элементы питания: азот, фосфор, калий и часто не уделяют внимания другим макро и в особенности микроэлементам. Обычно в почвах присутствует некоторое их количество – всех или отдельных. Но чаще всего этого не хватает для полного удовлетворения потребностей культур.

А Закон минимума утверждает, что величина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме.

Что это значит? Если растение испытывает недостаток любого макро или даже микроэлемента, то даже при наличие всех других факторов жизни и элементов питания в оптимальных количествах и соотношениях, урожай будет определяться именно этим элементом питания, находящимся в недостатке. Наиболее полный набор микроэлементов (и в благоприятных пропорциях) имеет древесная зола.

Внесенная в почву зола обогащает её всеми макро и микроэлементами, как мы уже говорили, кроме азота. Особенно богата древесная зола калием и кальцием. Так зола после сгорания березовых дров содержит оксида калия 10-12%, оксида кальция – 35-40%, оксида фосфора 4-6%.

От еловых дров оксида калия 3-4 %, оксида кальция – 23-26%, оксида фосфора 2-3 %.

Вносят золу во все почвы, под все культуры в основную заправку осенью или ранней весной, средняя норма 100 г (1 стакан) на 1 м кв. равномерно заделывая её в почву в корнеобитаемый слой, а также при посевах в бороздки или в лунки, особенно при посадке картошки, а также при посадке ягодных кустарников и саженцев плодовых деревьев.

При подкормках золу рассыпают по поверхности почвы, а затем заделывают её в почву рыхлением. Можно произвести полив раствором золы. Стакан залы высыпают в 10 л воды, перемешивают, и пока нерастворимая часть золы не осела, производят полив. После полива желательно разрыхлить верхний слой почвы.

Внесение золы в компост улучшает свойства компоста, обогащает его элементами питания, создает благоприятные условия для деятельности микрофлоры.

При внесении золы в почву, кроме повышения её плодородия, происходит раскисление почвы, что увеличивает ценность этого удобрения.

Этот эффект основан на замещении в ППК (Почвенного поглощающего комплекса) ионов водорода и алюминия на содержащиеся в удобрении кальций или магний. Проще говоря, внесение в почву кальция снижает кислотность почвы, повышает показатель pH. А как мы уже знаем в составе золы больше всего из элементов питания - кальция. В золе от березовых дров оксида кальция – 35-40%, в золе от еловых дров – 23-26%.

В результате в почве в 2—3 раза увеличивается количество разлагающих органические вещества микроорганизмов, а кроме внесения в почву элементов питания повышается подвижность находящихся в почве калия, магния, молибдена. Эти свойства золы полезны почти для всех огородных, садовых и цветочных культур, но следует учитывать, что некоторые культуры предпочитают кислые почвы; из огородных культур к таким относятся петрушка, репа, редька, щавель, из декоративных – рододендроны, гортензии. Внесение золы под эти культуры на нейтральных и щелочных почвах может нанести вред этим растениям.

Золу часто используют и для защиты растений от вредных насекомых: ее добавляют в различные настои для борьбы с болезнями, например с фитофторозом томатов или картофеля; опыляют посадки капусты, редьки, дайкона для предотвращения возможных повреждений крестоцветной блошкой.

Питательные вещества золы, и прежде всего калий, легко вымываются, а потому хранить золу надо в сухом месте, чтобы она была защищена от осадков.







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