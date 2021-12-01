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::. Древесная зола - коротко о главном | Удобрения
Древесная зола - коротко о главном
Древесная зола – ценное натуральное, бесхлорное удобрение, в своем составе содержит много калия, фосфора, кальция и других макро, и микроэлементов. В золе из необходимых элементов питания отсутствует только азот. При внесение золы в почву, кроме восстановления её плодородия, происходит раскисление почвы, что добавляет ценность золы.
 Золу можно использовать при основном внесение при весенней и осенней перекопке, а также при непосредственных посевах, посадках и при подкормках. Золу полезно вносить в бороздки при посевах овощных культур (особенно корнеплодов), в лунку при посадке картошки, в посадочные ямы при посадке ягодных кустарников и саженцев плодовых деревьев.
 Зола используется и для защиты растений от вредных насекомых: ее добавляют в различные настои при борьбе с тлей; опыляют посадки капусты, редьки, дайкона для предотвращения возможных повреждений крестоцветной блошкой. Питательные вещества золы, и прежде всего калий, легко вымываются, а потому хранить ее надо в сухом месте, в какой-то закрытой таре, чтобы она была хорошо защищена от дождя и снега.




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::. прочитало: 130 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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