Азот, азотные удобрения. Как накормить растения азотом

Для роста и развития любого растения необходимо около 20 элементов питания, но азот в этом списке стоит на первом месте. Потребление азота растениями происходит на протяжении всего периода вегетации, но в большей степени в период активного роста вегетативной части. Недостаток азота в почве резко ухудшает рост и развитие растений: формируются мелкие листья светло-зеленой окраски, ухудшается формирование и развитие репродуктивных органов. При оптимальном питании растения азотом образуются мощные здоровые стебель и листья ярко-зеленой окраски, повышаются урожайность. При избыточном азотном питании формируются мощные листья, стебель, но при этом задерживается созревание растений, а урожай при этом снижается.

Азот входит в состав белков, нуклеиновых кислот, играющих важную роль в обмене веществ в тканях растения, в состав других соединений, служит основой всех жизненных процессов в растении. В больших количествах азот содержится в воздухе, но молекулярный азот воздуха недоступен растениям. Фиксация атмосферного азота, возможна лишь некоторыми микроорганизмами – азотофиксирующими бактериями, которые в больших количествах находятся на корнях бобовых культур. Потребление азота растениями в больших количествах, требует и достаточного количества азота в почве. Та часть азота, которая содержится в плодах, отчуждается, а следовательно, необходимо пополнение азота.

Для восстановления плодородия почва существуют органические и минеральные удобрения. Органические удобрения, навоз, компост, сидераты, сапропель и другие как правило, богаты азотом, но азот в органических соединениях растениям недоступен, но зато он доступен почвенной микрофлоре. В следствие жизнедеятельности почвенных организмов одна часть азота из органического вещества переходит в форму гумусовых веществ и живых тел почвенных организмов, другая часть минерализуется, переходя главным образом в аммонийную и нитратную формы, и только после этого азот становится доступным для растений. Азот доступен растениям главным образом в аммонийной и нитратной формах.

Но высокие дозы аммонийного азота токсичны для растений, нитраты безвредны для растений и могут накапливаться в их тканях в больших количествах. Однако высокое содержание нитратов свыше определенного предела в сельскохозяйственной продукции может оказывать вредное воздействие на здоровье человека.

Применение минеральных удобрений позволяет растениям получать азот сразу в доступных формах, кроме того, внесение минеральных удобрений в почву способствуют усилению минерализации органического азота.

Среди большого многообразия минеральных азотных удобрений на садовых участках чаще всего применяют: нитратные, аммонийные, аммонийно-нитратные и амидные минеральные азотные удобрения.

К нитратным удобрениям относятся натриевая и кальциевая селитры.

Натриевая и кальциевая селитры (NaNO3) (Са(NО3)2) — физиологически щелочные удобрения. Растения в большем количестве потребляют анионы N03 (нитраты), чем катионы Na+ или Са2+, которые, оставаясь в почве, сдвигают реакцию в сторону подщелачивания. Эти удобрения при систематическом применении на кислых почвах снижают почвенную кислотность. При внесении под культуры, чувствительные к высокой кислотности, нитратные удобрения дают лучшие результаты, чем аммиачные. Нитраты быстро вымываются из почвы, поэтому нитратные удобрения не рекомендуется вносить заранее, тем более осенью, их следует использовать весной для основного внесения и для подкормок.

Твердые аммонийные удобрения. Сульфат аммония

(сернокислый аммоний) — (NH4)2S04 содержит около 21% азота.

Сульфат аммония содержит около 24% серы и является хорошим источником этого элемента для питания растений.

Сульфат аммония-натрия — (NH4)2S04+Na2S04 содержит 16% азота;

Хлористый аммоний — NH4Cl содержит 24—26% азота.

Хлористый аммоний непригоден для культур, чувствительных к хлору. В составе удобрения 67% хлора.

В качестве предпосевного внесения или для подкормок лучше использовать нитратные удобрения, аммонийные применяются преимущественно до посева в качестве основного удобрения.

Поглощенный аммоний хорошо доступен для растений. Подвижность его в почве и опасность вымывания в условиях обильных осадков невысокая. Аммонийные удобрения можно вносить заблаговременно, и даже допустимо внесение их осенью.

При систематическом применении аммонийных удобрений, почва подкисляется. Как следствие ухудшаются условия для растений и эффективность удобрений снижается. А потребность в известковании увеличивается.

К аммонийно-нитратным удобрениям относится аммиачная селитра или азотнокислый аммоний — NH4N03 — содержит около 35% азота в аммонийной и нитратной формах.

Аммиачная селитра — хорошо растворимое высококонцентрированное удобрение. Может применяться под любые культуры и на всех почвах перед посевом в рядки или в лунки и в подкормках.

При длительном применении аммиачной селитры возможно сильное подкисление почвы, и эффективность этого удобрения, особенно при внесении под культуры, чувствительные к повышенной кислотности, заметно снижается. Необходимо систематическое известкование почвы.

И наконец амидное азотное удобрение - мочевина (карбамид) СО(NH2)2 - одно из лучших азотных удобрений. Содержит 45—46% азота.

Внесенное в почву удобрение под влиянием бактерий, за 2 —3 дня аммонифицируется, C0(NH2)2+ 2H20 = (NH4)2C03 при этом происходит временное подщелачивание почвы, но образующийся аммоний поглощается почвой и постепенно нитрифицируется, т.е. азот в конечном итоге переходит в нитратную форму и подщелачивание сменяется подкислением почвы.

Мочевину можно применять как основное удобрение, в подкормках, в том числе внекорневых под все культуры и на различных почвах. Очень важно мочевину заделывать в почву. При поверхностном внесении возможны потери азота вследствие улетучивания аммиака из углекислого аммония.











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