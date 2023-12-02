Недостаток этого элемента питания в почве существенно снижает урожай

Зима. Это значит, что сезон окончен, это значит, что необходимо готовиться к следующему сезону.

А чтобы в следующим году получить высокий урожай необходимы знания. И сегодня мы поговорим о питании растений.

Все мы знаем, что на протяжении всего периода вегетации растениям нужны все нужные макро и микроэлементы. Но потребность в их соотношении меняется на протяжении всего периода вегетации, и недостаток какого-либо элемента может привести к необратимым последствиям, и к потере урожая.

Почему эти процессы необратимы, и в каких элементах питания в большей степени нуждаются растения на разных периодах развития, об этом мы сегодня с вами и поговорим.

Начнём с начального этапа роста и развития растения. Именно в этот период растения наиболее требовательны к наличию питательных веществ в почве.

В первые две недели растения в большей степени нуждаются в фосфоре. В этот период в растениях происходят синтетические процессы при еще слабой корневой системе. При недостатке фосфора в этот период растения закладывают меньшее количество плодов, подкормки фосфорными удобрениями в дальнейшем уже не устранят ущерба. Растения не смогут увеличить потенциально заложенное количество плодов. Этот период называется первым критическим периодом. Именно по этой причине необходимо особо внимательно отнестись к выбору или приготовлению грунта для рассады и к подготовке почвы для посевов.

Вскоре, после появления всходов идет активное наращивание вегетативной массы. В этот период в большей степени растениям необходим азот. Азот должен находиться в почве в необходимых количествах. Если растения в этот период будут испытывать азотное голодание, то подкормки решат проблему лишь частично, а потери урожая от такого перебоя будут ощутимы и могут достигать до 30 и более %. В этом случае имеет место критический период в азотном питании.

В период, когда рост вегетативной массы снижается, наступает период цветения и плодообразования, потребность в азотном питании снижается и увеличивается потребность в фосфорном и калийном питании. Эти элементы участвуют в синтезе и передвижении органических веществ в растении. От наличия фосфора и калия в достаточном количестве в этот период вегетации зависит качество плодов.

Потребность растений в других всех необходимых макро и микроэлементов наблюдается на протяжении всего периода вегетации.

Необходимо учитывать, что каждая культура предъявляет и свои требования к количеству и соотношению элементов питания на разных этапах вегетации.

Так огурцы в большей степени нуждаются в азоте в период нарастания листьев, перед цветением в большей степени огурцам нужен фосфор, а в период плодоношения на первое место по требовательности вновь выходит азот и вместе с азотом – калий.

Свекла в большей степени нуждается в азоте в период нарастания листьев, а в период образования корнеплода – в калии.

Томаты требуют усиленного азотного питания в период нарастания листьев, а далее в период цветения и плодообразования требуется в больших количествах фосфор и калий.

Именно грамотные подкормки позволяют регулировать эти соотношения и удовлетворять спрос растения на каждом этапе развития.

Но следует учитывать, что и избыток элементов питания наносит не меньший ущерб растениям. Корни хорошо поглощают почвенный раствор слабой концентрации. Оптимальная концентрация почвенного раствора для большинства растений от 0,01 до 0,2%.

Растворы более высоких концентраций хуже поглощаются корневой системой, и при наличии всех необходимых элементов питания в почве растения могут испытывать голод, а при концентрации почвенного раствора 1,0% и выше коневая система растения отмирает и соответственно растение погибает. Особенно чувствительны к высокой концентрации почвенного раствора такие огородные культуры, как морковь, лук, редис и огурец. Это следует учитывать при основном внесении удобрений и при всех подкормках.

Только зная потребность каждой культуры в количестве и соотношении элементов питания на разных этапах вегетации можно достичь успеха и получить достойный урожай.









Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»