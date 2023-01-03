

::. Как и чем накормить рассаду | Овощеводство Как и чем накормить рассаду

Сегодня мы продолжим разговор о рассаде, и подробнее остановимся на питании растений в начальный период их развития на примере самых популярных овощных культур, выращиваемых рассадным способом: томаты, перцы, огурцы. И это очень важно, дело в том, что недостаток элементов питания или их избыток в этот период приводит к необратимым процессам, и в дальнейшем к потере урожая. Так надо ли подкармливать рассаду, если надо, то, когда и чем, и какие удобрения для этого понадобятся.

Прежде чем начать разговор о подкормках рассады, давайте вспомним, какие элементы питания и на каких этапах развития необходимы молодым растениям.

Для прорастания семечка необходимы три фактора: тепло, влага, воздух. Никаких элементов питания в этот период не требуется. В этот период сложные биохимические процессы идут за счет самого семечка. В первую очередь из семечка появляется корешок, который стремительно погружается в глубину и вскоре начинает поглощать элементы питания и кормить молодое растение. Количество потребляемых элементов питания из-за малых размеров растения на этом этапе незначительно, но недостаток питания или даже недостаток одного элемента питания может привести к значительному снижению будущего урожая. Особенно важно наличие в почве в необходимых количествах и пропорциях азота и фосфора. При их недостатке закладывает меньшее количество плодов, и дальнейшие подкормки азотными и фосфорными удобрениями, создание растениям оптимальных условий не устраняют ущерба. Этот период называется первым критическим периодом.

А теперь внимание!!!

Если вы приобрели или приготовили почвогрунт самостоятельно, в котором находятся все необходимые макро и микроэлементы, то добавление в почвогрунт каких-либо удобрений, или подкормки на ранний стадии нанесут лишь вред растениям.

Почему?

Основную часть питательных элементов растение усваивает вместе с почвенным раствором – элементами питания, растворенными в воде. Корни растений лучше поглощают элементы питания из сильно разбавленных растворов.

Оптимальная концентрация почвенного раствора составляет от 0,01 до 0,2%. При более высоких концентрациях потребление затормаживается, что приводит к голоданию растения, а при концентрации 1,0% коневая система отмирает. Добавляя какое-либо удобрение, в заправленный всеми необходимыми элементами питания почвогрунт, мы увеличиваем концентрацию почвенного раствора, что будет препятствовать поступлению в растение элементов питания. Наиболее чувствительны к повышенной концентрации почвенного раствора из рассадных культур огурцы. Если для выращивания рассады используется бедная почвосмесь или торф, то понадобятся постоянные подкормки слабо концентрированным раствором с начала вегетации.

Чем и когда подкармливать.

Огурец часто выращивают в средней полосе России и безрассадным способом, при этом огурцы успевают сформировать урожай. Но для получения раннего урожая эту культуры выращивают и через рассаду.

Огурцы сеют на рассаду за 25-30 дней до высадки на постоянное место. Сеют сразу в персональные тары без последующей пикировки. Если почва заправлена, объем посадочной тары не менее 300-400 мл, то можно обойтись и без подкормок, или провести подкормку за неделю до высадки на постоянное место. Огурцы хорошо реагируют на органические удобрения. Подкормку можно провести раствором коровяка разведенным 1:10. Или растворами минеральных комплексных удобрений: нитрофоски или нитроаммофоски. 20-30г на 10л воды.

Посев семян томата на рассаду производят за 2 месяца до высадки её на постоянное место. С пикировкой на неделю раньше. При наличии в почвогрунте всех необходимых элементов питания с подкормками торопиться не следует, первую подкормку можно произвести через 2-3 недели после пикировки. На начальном этапе развития томатам требуется в большей степени фосфор. Подкормку можно произвести следующим составом

На 10 л воды разводят 10-15 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата и 10-15 г сернокислого калия.

Недели через 2 подкормку этим же раствором можно повторить.

Посев семян перца на рассаду производят за 65-75 дней до высадки её на постоянное место. С пикировкой на 10 дней раньше. При наличии в почве всех необходимых элементов питания подкормку можно произвести недели через 3 после пикировки следующим раствором: на 10 л воды 5 г карбамида, 30 г суперфосфата, 10 г сульфата калия. Этим же раствором можно произвести через пару недель вторую подкормку.

Сроки и нормы подкормок необходимо корректировать. Они зависят от объема посадочной тары, от состава почвогрунта, от степени развития рассадного растения.

Для подкормок рассады существуют специальные удобрения. Одним из таких удобрений является «Удобрение комплексное для рассады Добрая сила». Это органоминеральное удобрение. В его состав входят макро и микроэлементы в необходимых пропорциях, а также гуматы, витамины, янтарная кислота.

Удобрение подходит для выращивания рассады, а также для овощных, плодовых, ягодных, цветочных и декоративных культур.

Расход удобрения экономичный: 10 мл (1/2 колпачка) на 1,0 литр воды. Гарантийный срок хранения 5 лет, но даже после окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.

И в конце хочу напомнить, что любому растению на протяжении всего периода вегетации требуются все необходимые элементы питания. Недостаток хотя бы одного, даже микроэлемента приведет к существенному снижению урожая, даже при достатке и оптимальном соотношении всех других элементов питания.







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::. прочитало: 323 | автор: sadovod | 24 января 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.