Каких микроэлементов не хватает растению: визуальная диагностика (шпаргалка огородника)

В прошлый раз мы с вами писали шпаргалку, как визуально определить недостаток основных макроэлементов растениям. Но для нормального роста и развития растения и получения урожая необходимы все нужные растению макро и микроэлементы. Все элементы незаменимы. Недостаток любого, хотя бы одного из них приведет к резкому замедлению развития растения, к снижению урожая. Сегодня мы продолжим тему визуального контроля недостатка растению микроэлементов, но начнем с последнего элемента в списке макроэлементов.

Признаки недостатка серы схожи с признаками недостатка азота, но проявляются они в первую очередь на верхних листьях. Верхние молодые листья приобретают светло-зелёную или желтую окраску, и только после начинают желтеть старые листья.

При недостатке бора также верхние листья приобретают светлую окраску и отмирают точки роста. У томата точки роста чернеют.

При недостатке молибдена нарушается азотный обмен в тканях растения. На листьях появляются светлые пятна, у бобовых культур меняется окраска всего листа. При сильном недостатке молибдена листья искривляются.

При недостатке марганца у растений между жилками появляется желтоватая и палевая окраска, но сами жилки при этом остаются зелеными. Цвет листа становится пестрым, узорчатым. Затем хлорозная ткань отмирает. Чаще всего недостаток марганца бывает на торфяных и карбонатных почвах, а проявляется чаще на плодовых деревьях, капусте, картофеле, свекле.

При недостатке меди наблюдается побледнение, а затем увядание кончиков листьев прежде всего на молодых частях растения. Чаще всего недостаток меди бывает на торфяных, кислых и песчаных почвах.

При дефиците цинка рост побега подавляется больше, чем рост корней, затормаживается рост растения, появляются мелкие листья, короткие междоузлия, развивается хлороз прежде всего на верхних листьях.

При недостатке железа характер симптомов на растениях различен и зависит от многих факторов, в том числе почвенных, растительных, питательных и климатических. Но наиболее типичным является межжилковый хлороз молодых листьев. К недостатку железа очень чувствительны некоторые фруктовые деревья.

Хлороз листьев развивается при недостатке разных элементов питания и точно определить причину бывает сложно. Кроме того растения могут испытывать голодание тем или иным элементом при наличии этого элемента в почве. Причиной тому может быть избыток другого элемента. Например, дефицит железа проявляется при высоком содержании в почве марганца, цинка, меди.

Пополнить запасы микроэлементов можно внесением в почву компоста, органических удобрений, древесной золы. В золе есть все необходимые элементы питания, кроме азота. При сжигании органического вещества все элементы, кроме азота, остаются в золе, поэтому их часто и называют зольными элементами.

П. Соколов











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