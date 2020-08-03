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::. Зависимость формирование органов растений от минерального питания | Овощеводство / Удобрения
Зависимость формирование органов растений от минерального питания
Усвоение питательных веществ и формирование органов растений находятся в непосредственной зависимости от условий минерального питания. Питательные элементы нужны растениям для выполнения специфических функций в биохимических реакциях растительного организма.
Азот - основной элемент для образования белков, но его избыток в небелковой форме приводит к ухудшению качества продукции. При увеличении содержания азота наблюдается снижение Сахаров, а от этого происходит накопление во всех органах нитратов. Азот входит в состав витаминов группы В и ферментов.
Фосфор ускоряет рост корней и листьев, развитие растений, поддерживает водонаполненность клеток (тургор), участвует в перемещении по растению ассимилятов, способствует уменьшению нитратов за счет их восстановления, а также лучшему поглощению азота, входит в состав нуклеиновых кислот, ферментов и витаминов.
Калий участвует в белковом и углеводном обмене, усиливает образование крахмала и его передвижение из листьев в другие органы, способствует делению клеток, усиливает использование нитратов при внутриклеточном азотном обмене.
Магний влияет на обмен углеводов и органических кислот, усиливает подвижность фосфорных соединений, активирует ферменты, способствует образованию витамина С, входит в состав хлорофилла.
Э. Феофилов, засл. агроном России



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::. прочитало: 155 | автор: sadovod | 5 августа 2020 | Комментариев 0 |
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