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::. Биохимические превращения в растениях | Овощеводство
Биохимические превращения в растениях
Органические вещества в процессе дыхания подвергаются многократным превращениям. Окислительному распаду подвергаются белки, жиры и органические кислоты. Последние образуются и из сахаров, а из жиров - углеводы.
Процесс роста растений находится в самой непосредственной зависимости от дыхания. Прирост массы, т. е. накопление органического вещества, является прямым доказательством активности биохимических процессов. С возрастом изменяется химический состав растения в целом и отдельных его органов.
Органические продукты, вырабатываемые в листьях при фотосинтезе, называются ассимилятами, или пластическими веществами. Они расходуются на рост самих листьев и направляются во все другие части растения, включая корни. От корней к листьям и в обратную сторону идут два встречных потока: с одной стороны - поглощенные элементы питания и соединения, синтезируемые корнями, с другой - листовые ассимиляты (углеводы, белки, аминокислоты).
Оптимизация фотосинтеза овощных растений за счет лучшего светового и температурного режимов, а также движения воздуха способствует лучшему использованию ассимилятов на рост питающих (листья, корни), хозяйственно-ценных (плоды, корнеплоды, клубни, луковицы, черешки, кочаны) и репродуктивных (семена) органов.
Усиление поступления ассимилятов из листьев в корни служит необходимым условием активной синтетической деятельности последних. Подавление фотосинтетической деятельности листьев вызывает в свою очередь подавление нарастания общей длины и поверхности корней, снижение их поглощающей части.
Фитогормоны и другие активные физиологические вещества в растениях оказывают многостороннее регуляторное действие на поглощение, передвижение и усвоение элементов питания, ассимилятов и воды.
Резкие изменения в фотосинтезе листьев, обмене веществ и биохимических превращениях в целом растении происходят от недостатка воды в листьях. Это бывает при снижении поглощения воды корнями и ее подачи к листьям, усилении испарения листьями при температуре воздуха выше оптимальной. С началом обезвоживания листа происходит уменьшение содержания Сахаров. Если обезвоживание усиливается (завядание), начинается распад имеющихся белков и задерживается образование новых. При завядании листьев во всем растении начинаются процессы распада органических веществ, так как недостаток воды тормозит работу многих ферментов. Завядание приводит к уменьшению размеров клеток и задерживает их рост после его устранения.
Временный недостаток воды в листе не причиняет существенного вреда синтезу белков, который восстанавливается сразу после устранения завядания, а количество белков восстанавливается. Но завядание не проходит бесследно, а проявляется в виде задержки роста листьев, так как белок является основой этого процесса. Более опасно для биохимических процессов неоднократное или длительное завядание, которое может привести к гибели листа. Но даже в случае единичного нарушения процесса фотосинтеза в листьях при недостатке воды, количество вырабатываемых углеводов не восстанавливается в прежнем объеме.
Влияние завядания сказывается только на органах, еще не закончивших рост в момент действия недостатка воды и требующих больше углеводов и белков.
Завядание растений самым тесным образом связано с накоплением нитратов. Распад белков увеличивает количество небелкового (нитратного) азота и его отток из листьев в другие части. Каждая клетка растения постоянно обновляется, образовывая свойственные только ей соединения. Избыточное количество этих соединений, а также ненужные вещества скапливаются во вместилищах клеточного сока - вакуолях. Избыток веществ, превышающий объем вакуолей, нарушает весь цикл органических новообразований и приводит к гибели клетки, что выражается во внешних признаках: окраске листьев (распад хлорофилла) и форме растений (уродливость строения).
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 323 | автор: sadovod | 3 августа 2020 | Комментариев 0 |
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