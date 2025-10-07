Подзимний посев: что и когда можно сеять под зиму

Подзимний посев представляет собой агротехнический прием, позволяющий получить ранние всходы, а соответственно и ранний урожай. А всходы ранней весной насытятся влагой талых вод. Подзимние посевы несколько отличаются от озимых посевов. При подзимних посевах семена осенью не прорастают, а ждут своей очереди, находясь в почве. При озимых посевах растение начинает свой жизненный цикл уже осенью.

Оптимальные сроки посева

Грядки под подзимние посевы готовят заранее, за 3-4 недели до посева. Под перекопку вносят органические удобрения (компост или перегной) и минеральные – фосфорные и калийные. На подготовленной грядке нарезают бороздки и накрывают их каким-либо материалом, например старыми кусками ДВП.

Посев следует проводить при устойчивом понижении температуры, когда почва слегка промерзает. Обычно в средней полосе России это время приходится на конец октября – начало ноября, однако точные даты зависят от климатических условий региона.

При слишком раннем посеве семена могут прорасти осенью, что приведет к их гибели зимой.

Семена размещают в бороздках и засыпают заранее приготовленной почвой. Если уже выпал снег, а вы не успели произвести посевы, не страшно. Если снег попал в бороздки, его убирают простым веником.

Рекомендуемые культуры для подзимних посевов

Наиболее подходят следующие культуры:

Морковь

Свекла столовая (однако свёклу лучше сеять весной во второй половине мая. Свёкла выдерживает незначительные заморозки, но после часто подвергается цветушности)

Петрушка корневая

Укроп

Салат листовой

Редис

Лук-севок (выбор сортов зависит от местных условий)

Для успешного проведения подзимнего посева необходимо соблюдать ряд правил:

Посадочные материалы должны быть качественными, сухими и чистыми;

Глубина заделки семян должна быть несколько больше по сравнению с весенним посевом;

После посева поверхность участка желательно мульчировать, например опавшими листьями, слоем около 3–5 см.

Ранней весной мульчу убирают. Таким образом, соблюдение рекомендаций по срокам и выбору культур позволяет повысить эффективность выращивания овощей, обеспечивая раннее получение урожая высокого качества.

Г. Соколов

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»