::. Подзимний посев: что и когда можно сеять под зиму | Овощеводство
 Подзимний посев: что и когда можно сеять под зиму
Подзимний посев представляет собой агротехнический прием, позволяющий получить ранние всходы, а соответственно и ранний урожай. А всходы ранней весной насытятся влагой талых вод. Подзимние посевы несколько отличаются от озимых посевов. При подзимних посевах семена осенью не прорастают, а ждут своей очереди, находясь в почве. При озимых посевах растение начинает свой жизненный цикл уже осенью.
Оптимальные сроки посева
Грядки под подзимние посевы готовят заранее, за 3-4 недели до посева. Под перекопку вносят органические удобрения (компост или перегной) и минеральные – фосфорные и калийные. На подготовленной грядке нарезают бороздки и накрывают их каким-либо материалом, например старыми кусками ДВП.  
Посев следует проводить при устойчивом понижении температуры, когда почва слегка промерзает. Обычно в средней полосе России это время приходится на конец октября – начало ноября, однако точные даты зависят от климатических условий региона.
При слишком раннем посеве семена могут прорасти осенью, что приведет к их гибели зимой.
Семена размещают в бороздках и засыпают заранее приготовленной почвой.  Если уже выпал снег, а вы не успели произвести посевы, не страшно. Если снег попал в бороздки, его убирают простым веником.
Рекомендуемые культуры для подзимних посевов
Наиболее подходят следующие культуры:
Морковь
Свекла столовая (однако свёклу лучше сеять весной во второй половине мая. Свёкла выдерживает незначительные заморозки, но после часто подвергается цветушности)
Петрушка корневая
Укроп
Салат листовой
Редис
Лук-севок (выбор сортов зависит от местных условий)
Для успешного проведения подзимнего посева необходимо соблюдать ряд правил:
  • Посадочные материалы должны быть качественными, сухими и чистыми;
  • Глубина заделки семян должна быть несколько больше по сравнению с весенним посевом;
  • После посева поверхность участка желательно мульчировать, например опавшими листьями, слоем около 3–5 см.
  • Ранней весной мульчу убирают.
Таким образом, соблюдение рекомендаций по срокам и выбору культур позволяет повысить эффективность выращивания овощей, обеспечивая раннее получение урожая высокого качества.
Г. Соколов
Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
::. прочитало: 209 | автор: sadovod | 7 октября 2025 | Комментариев 0 |
