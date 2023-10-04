

::. Подзимние посевы: что, когда и как сеять под зиму | Овощеводство / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Подзимние посевы: что, когда и как сеять под зиму

Тема сегодняшней нашей беседы – подзимние посевы. Нет, под зиму сеять, конечно, еще рановато, а почву готовить уже пора. Сегодня мы разберем, что можно сеять под зиму, когда и как это делать. поговорим о преимуществах подзимнего посева, и о его недостатках.

Прежде чем, перейти к основной теме, а именно «Как, что и когда сеять», давайте разберемся «Зачем сеять под зиму и какие минусы и плюсы» имеют подзимние посевы.

О плюсах: посевы под зиму позволяют получить более ранние урожаи. Всходы появляются, как только сходит снег,

в это время почва пропитана талой водой и заботится о поливах первое время не надо, особенно важно это для тех, кто приезжает на дачу лишь по выходным. Проросшие семена при пересыхании почвы быстро погибают. Растения, посеянные под зиму, реже подвергаются нападению вредителей, так как время массового выхода насекомых-вредителей, растения встречают более окрепшими. И ещё один немаловажный плюс: посевы под зиму высвобождают драгоценное время весной, которого, как правило, всегда не хватает.

Ну а теперь о минусах. Долгожданные всходы подзимних посевов не всегда весной появляются. Для них губительны бесснежные и малоснежные зимы, а также ранние оттепели. В холодные малоснежные зимы семена могут замерзнуть, а в теплые прорасти, и в этом случае их гибель также неизбежна.



Что можно сеять под зиму.

Конечно, под зиму можно сеять не все культуры, а только холодостойкие, те, всходы которых выдерживают небольшие заморозки, такие, как морковь, укроп, салат, редис, петрушка, свёкла и другие. Хотя свёклу лучше посеять весной и желательно во второй половине мая. Свёкла холодостойкая культура, всходы выдерживают заморозки до –2оС, но подмораживание в дальнейшем часто приводит к цветушности растений.



Подготовка почвы к посеву

Как я уже говорил ранее, сеять под зиму в октябре рано, а почву готовить уже пора. Речь идет именно о подзимних посевах

Не следует путать озимые и подзимние посевы. Озимые культуры имеют 2 периода активной вегетации: осенний и весенне-летний. Между этими периодами зимой растения находятся в состоянии покоя. При подзимних посевах семена в зимний период проходят стратификацию, т. е. закаливаются, а прорастают только весной.

Подготовка почвы под зимние посевы на первом этапе ничем не отличается от подготовки почвы осенью для весенних посевов. Под перекопку вносят органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные. При необходимости раскисления почвы вносят известь или доломитовую муку. Азотные минеральные удобрения осенью не вносят. Они сейчас не нужны, а к весне будут вымыты из почвы талыми водами. Азотные минеральные удобрения легкорастворимые и не задерживаются в почве. К нормам внесения удобрений каждая культура предъявляет свои требования. После внесения необходимых удобрений почва выравнивается граблями и нарезаются борозды. Глубина бороздок должна быть раза в полтора больше, чем необходимо для посева планируемой культуры. К моменту посева почва немного осядет. В таком виде грядки оставляют до посева, а чтобы борозды не рассыпались под действием дождей, грядки необходимо накрыть каким-либо материалом, например старой фанерой, рубероидом, можно и старой пленкой, но полиэтилен при заморозках примерзает к почве. И не забудьте приготовить грунт для засыпки бороздок, заполните им какую-либо тару, и уберите его, по возможности в обогреваемое помещение.



А с посевами торопиться не следует. Если семена прорастут осенью, они погибнут. Поэтому посевы надежнее производить, когда почва промерзнет. Здесь очень важно не посеять раньше, опоздать с посевами не страшно, даже, если грядки засипит снег. У нас в Ленинградской области посевы под зиму обычно производят во второй половине ноября. Как я уже сказал ранее, можно позже.

Перед посевом укрытие с грядок убирают. Если уже выпал снег, грядки и борозды очищают от снега и производят посевы. Борозды засыпают приготовленной заранее почвой. Для надежности грядки с посевами можно замульчировать опавшей листвой, но её необходимо будут убрать весной сразу, как только сойдет снег. А если к моменту посева уже выпал снег, то засыпьте посевы снегом. Ну вот и всё. Весной, как только появятся всходы, не забудьте внести в междурядья азотные минеральные удобрения.







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: О подзимних посевах, о двух мешках навоза и о недостатке времени (ответы на вопросы)

Пора готовить почву для подзимних посевов

"Подзимние посевы овощей". Видео

Что как сеять под зиму

Подзимние посевы

::. прочитало: 183 | автор: sadovod | 4 октября 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.