

::. Прощание с дачным щавелем: как собрать последний урожай и что делать с грядкой дальше | Овощеводство / щавель Прощание с дачным щавелем: как собрать последний урожай и что делать с грядкой дальше

Сентябрь на даче — это особенное время. Воздух становится прозрачным и прохладным, а огород готовится к долгому зимнему сну. Среди желтеющей листвы и опустевших грядок один зелёный боец всё ещё держится молодцом — наш терпкий, кисленький щавель.

Многие считают, что сезон щавеля заканчивается в июле, но я вас уверяю: осенний сбор может быть не менее, а то и более удачным! После летних жарких месяцев, которые заставляют его грубеть и выбрасывать цветочные стрелки, сентябрьские дожди и прохлада делают своё дело. Листья снова становятся нежными, сочными и накапливают максимум того самого любимого нами вкуса.

Почему стоит сделать осеннюю вылазку за щавелем?

Идеальный вкус. Отсутствие летней горечи делает листья идеальными для свежих салатов или быстрой заморозки. Витаминная подзарядка перед зимой. Последние зелёные витамины прямо с грядки — лучший способ поддержать иммунитет в преддверии сезона простуд. Очищение совести. Не дать пропасть добру — святое дело каждого дачника! Как правильно провести «последний звонок» для щавеля

Главное правило здесь — деликатность. Растению нужно набраться сил, чтобы перезимовать и порадовать нас ранней весной.



- Не стригите под ноль. Оставьте на кустике хотя бы 3–4 молодых центральных листочка. Это позволит растению сохранить энергию для успешной зимовки.

- Выбирайте лучшее. Аккуратно обрывайте только целые, здоровые листья среднего размера. Они самые ароматные.

- Работайте в сухую погоду. Лучше всего собирать зелень утром, после того как сойдёт роса, но до того, как солнце начнёт припекать. Что касается корней, их мы ни в коем случае не трогаем! Щавель — многолетник, и именно сейчас он закладывает почки возобновления на следующий год.

Что приготовить из последнего урожая? Мои любимые идеи

Осенний щавель такой нежный, что хочется использовать его по-особенному:



- «Ленивые» пирожки. Я просто заворачиваю свежий щавель (мелко рублю и чуть присыпаю сахаром, чтобы сбалансировать кислоту) в тонкий лаваш, сворачиваю конвертиком и обжариваю на сухой сковороде. Две минуты — и готово!

- Заморозка порциями. Самый верный способ продлить лето. Нарезаю щавель, раскладываю по формочкам для льда, заливаю небольшим количеством воды или растопленного сливочного масла и отправляю в морозилку. Зимой такие кубики улетают в супы и соусы моментально.

- Зелёный соус песто по-дачному. Вместо базилика берём большой пучок щавеля, добавляем грецкие орехи (они доступнее кедровых), чеснок, сыр и оливковое масло. Получается невероятная штука к пасте или мясу.

А что потом? Готовим грядку к зиме

После финального сбора уделите своей грядке немного внимания.

Слегка прорыхлите землю между рядами. Но прежде внесите в почву суперфосфат и сульфат калия. Можно внести немного компоста или хорошо перепревшего перегноя — это будет отличный утеплитель и подкормка на весну. Вот так, без суеты и спешки, мы провожаем ещё одного летнего друга. Но мы-то знаем, что уже в апреле, едва сойдёт снег, первые острые листочки снова проклюнутся навстречу солнцу. И цикл начнётся заново.

А вы собираете осенний щавель? Расскажите в комментариях, что готовите из него в первую очередь!

В Сазонов































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::. прочитало: 204 | автор: sadovod | 21 сентября 2026 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.