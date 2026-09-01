| Прощание с дачным щавелем: как собрать последний урожай и что делать с грядкой дальше
Сентябрь на даче — это особенное время. Воздух становится прозрачным и прохладным, а огород готовится к долгому зимнему сну. Среди желтеющей листвы и опустевших грядок один зелёный боец всё ещё держится молодцом — наш терпкий, кисленький щавель.
Многие считают, что сезон щавеля заканчивается в июле, но я вас уверяю: осенний сбор может быть не менее, а то и более удачным! После летних жарких месяцев, которые заставляют его грубеть и выбрасывать цветочные стрелки, сентябрьские дожди и прохлада делают своё дело. Листья снова становятся нежными, сочными и накапливают максимум того самого любимого нами вкуса.
Почему стоит сделать осеннюю вылазку за щавелем?
Как правильно провести «последний звонок» для щавеля
- Идеальный вкус. Отсутствие летней горечи делает листья идеальными для свежих салатов или быстрой заморозки.
- Витаминная подзарядка перед зимой. Последние зелёные витамины прямо с грядки — лучший способ поддержать иммунитет в преддверии сезона простуд.
- Очищение совести. Не дать пропасть добру — святое дело каждого дачника!
Главное правило здесь — деликатность. Растению нужно набраться сил, чтобы перезимовать и порадовать нас ранней весной.
- Не стригите под ноль. Оставьте на кустике хотя бы 3–4 молодых центральных листочка. Это позволит растению сохранить энергию для успешной зимовки.
- Выбирайте лучшее. Аккуратно обрывайте только целые, здоровые листья среднего размера. Они самые ароматные.
- Работайте в сухую погоду. Лучше всего собирать зелень утром, после того как сойдёт роса, но до того, как солнце начнёт припекать. Что касается корней, их мы ни в коем случае не трогаем! Щавель — многолетник, и именно сейчас он закладывает почки возобновления на следующий год.
Что приготовить из последнего урожая? Мои любимые идеи
Осенний щавель такой нежный, что хочется использовать его по-особенному:
- «Ленивые» пирожки. Я просто заворачиваю свежий щавель (мелко рублю и чуть присыпаю сахаром, чтобы сбалансировать кислоту) в тонкий лаваш, сворачиваю конвертиком и обжариваю на сухой сковороде. Две минуты — и готово!
- Заморозка порциями. Самый верный способ продлить лето. Нарезаю щавель, раскладываю по формочкам для льда, заливаю небольшим количеством воды или растопленного сливочного масла и отправляю в морозилку. Зимой такие кубики улетают в супы и соусы моментально.
- Зелёный соус песто по-дачному. Вместо базилика берём большой пучок щавеля, добавляем грецкие орехи (они доступнее кедровых), чеснок, сыр и оливковое масло. Получается невероятная штука к пасте или мясу.
А что потом? Готовим грядку к зиме
После финального сбора уделите своей грядке немного внимания.
Вот так, без суеты и спешки, мы провожаем ещё одного летнего друга. Но мы-то знаем, что уже в апреле, едва сойдёт снег, первые острые листочки снова проклюнутся навстречу солнцу. И цикл начнётся заново.
- Слегка прорыхлите землю между рядами. Но прежде внесите в почву суперфосфат и сульфат калия.
- Можно внести немного компоста или хорошо перепревшего перегноя — это будет отличный утеплитель и подкормка на весну.
А вы собираете осенний щавель? Расскажите в комментариях, что готовите из него в первую очередь!
В Сазонов
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