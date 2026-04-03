Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

 Сеем на рассаду в апреле
Если вы еще не посеяли на рассаду томаты, перцы, баклажаны, то это надо сделать как можно быстрее, в первых числах апреля. На восстановление корней после пикировки у перцев и баклажанов уходит около 10 дней. У томатов – примерно неделя. Но так как посевы на рассаду производятся уже поздновато, сейте сразу в персональные тары.
А теперь о капусте
Сорта капусты по продолжительности периода вегетации делятся на раннеспелые (100–120 дней), среднеспелые (120–145 дней), среднепоздние (145–160 дней), позднеспелые (более 160 дней).
Рассаду капусты среднеспелых, среднепоздних, позднеспелых сортов и гибридов в средней полосе России на постоянное место высаживают в третьей декаде мая. Примерный возраст высаживаемой рассады должен быть около 40 дней. Отсюда следует, что посев семян капусты на рассаду необходимо произвести в апреле, примерно с 5 по 20 число. Раннеспелую капусту на постоянное место высаживают в начале мая, а сеют на рассаду в середине марта. Если вы не успели посеять раннеспелую капусту в марте. Можно посеять в начале апреля. Урожай придется собирать немного позже.
В домашних условиях создать оптимальные температурные условия для рассады капусты не просто. Для прорастания семян оптимальная температура - 17-20°С, с появлением всходов дней на 7–8 температуру необходимо снизить до 6-8°С. А далее до высадки на постоянное место в светлое время суток 15-18°С, в темное 6-8°С.При этом рассаде капусты необходимо хорошее освещение. Рассаду капусты чаще выращивают в парниках или на лоджии.
Рассадным способом часто выращивают и свёклу. Свёкла выносит незначительные заморозки, но в последствие из-за этого часто подвергается цветушности. Поэтому свёклу в средней полосе России сеют или высаживают рассаду на постоянное место во второй половине мая. Возраст рассады к этому времени должен быть 30–35  дней. Значит на рассаду свёклу сеют в середине апреля.
Теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыквы, можно сразу сеять в грунт, когда почва прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Но для получения раннего урожая садоводы часто выращивают эти культуры рассадным способом. Высадку рассады огурцов, кабачков и тыквы производят в конце мая или даже в начале июня. А на рассаду семена сеют примерно за месяц до высадки на постоянное место. Значит в самом конце апреля можно сеять на рассаду семена огурца, тыквы и кабачка. В конце апреля можно приступать к посевам и на огороде. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
Г. Соколов




Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

::. прочитало: 82 | автор: sadovod | 3 апреля 2026 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама

календарь
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Апрель 2026 (3)
Март 2026 (10)
Февраль 2026 (10)
Январь 2026 (7)
Декабрь 2025 (1)
Ноябрь 2025 (2)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"