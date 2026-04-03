Сеем на рассаду в апреле

Если вы еще не посеяли на рассаду томаты, перцы, баклажаны, то это надо сделать как можно быстрее, в первых числах апреля. На восстановление корней после пикировки у перцев и баклажанов уходит около 10 дней. У томатов – примерно неделя. Но так как посевы на рассаду производятся уже поздновато, сейте сразу в персональные тары.

А теперь о капусте

Сорта капусты по продолжительности периода вегетации делятся на раннеспелые (100–120 дней), среднеспелые (120–145 дней), среднепоздние (145–160 дней), позднеспелые (более 160 дней).

Рассаду капусты среднеспелых, среднепоздних, позднеспелых сортов и гибридов в средней полосе России на постоянное место высаживают в третьей декаде мая. Примерный возраст высаживаемой рассады должен быть около 40 дней. Отсюда следует, что посев семян капусты на рассаду необходимо произвести в апреле, примерно с 5 по 20 число. Раннеспелую капусту на постоянное место высаживают в начале мая, а сеют на рассаду в середине марта. Если вы не успели посеять раннеспелую капусту в марте. Можно посеять в начале апреля. Урожай придется собирать немного позже.

В домашних условиях создать оптимальные температурные условия для рассады капусты не просто. Для прорастания семян оптимальная температура - 17-20°С, с появлением всходов дней на 7–8 температуру необходимо снизить до 6-8°С. А далее до высадки на постоянное место в светлое время суток 15-18°С, в темное 6-8°С.При этом рассаде капусты необходимо хорошее освещение. Рассаду капусты чаще выращивают в парниках или на лоджии.

Рассадным способом часто выращивают и свёклу. Свёкла выносит незначительные заморозки, но в последствие из-за этого часто подвергается цветушности. Поэтому свёклу в средней полосе России сеют или высаживают рассаду на постоянное место во второй половине мая. Возраст рассады к этому времени должен быть 30–35 дней. Значит на рассаду свёклу сеют в середине апреля.

Теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыквы, можно сразу сеять в грунт, когда почва прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Но для получения раннего урожая садоводы часто выращивают эти культуры рассадным способом. Высадку рассады огурцов, кабачков и тыквы производят в конце мая или даже в начале июня. А на рассаду семена сеют примерно за месяц до высадки на постоянное место. Значит в самом конце апреля можно сеять на рассаду семена огурца, тыквы и кабачка. В конце апреля можно приступать к посевам и на огороде. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Г. Соколов









