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::. Сроки посева и посев семян белокочанной капусты на рассаду | Овощеводство / капуста
 Сроки посева и посев семян белокочанной капусты на рассаду
Добрый день уважаемые зрители канала «Газета садовод». Сегодня мы с вами поговорим о посеве семян капусты на рассаду. На самом деле рассаду капусты в домашних условиях вырастить не просто.
Почему? Как сеять и когда сеять, об этом наше видео.
И начнем со сроков посева семян на рассаду. А сроки посева зависят от скороспелости сорта и от региона, где находится ваш участок.
Сорта капусты по продолжительности периода вегетации можно подразделить на следующие: раннеспелые (100–120 дней), среднеспелые (120–145 дней), среднепоздние (145–160 дней), позднеспелые (более 160 дней). Имеются сорта и гибриды и с более ранним сроком созревания от 80–100 дней.
Раннеспелые сорта выращивают для получения раннего урожая и потребления в летние месяцы, среднеспелые и среднепоздние кочаны снимают осенью и также потребляют в пищу или квасят, а позднеспелые выращивают для долгого хранения.
И сроки посева семян на рассаду у разноскороспелых сортов и гибридов тоже разные.
В средней полосе России и у нас в Ленинградской области рассаду ранней белокочанной капусты на постоянное место высаживают в начале мая, к этому времени возраст рассады должен быть 45-50 дней, значит посевы семян на рассаду можно производить в середине марта.
 Но, а теперь внимание!!!
Для получения качественной, крепкой рассады необходимы следующие условия:
- температура воздуха для прорастания семян - 17-20°С, после появления всходов температуру на 6-7 дней необходимо снизить до 6-8°С, при снижении температуры замедляет рост только надземная часть, а корневая часть продолжает развитие. Снижение температуры воздуха в первые дни предотвращает вытягивание рассады и стимулирует некоторое опережение в росте корневой системы над надземной частью.  В последующий период оптимальная температура днем 15-18°С, в ночное время 6-8°С. А также в течение всего рассадного периода необходимо хорошее освещение. При несоблюдении этих требований, при более высокой температуре воздуха рассада будет слабая, вытянутая, не способная в дальнейшем сформировать хороший урожай.
Как видно, создать такие условия в домашних условиях не просто. И если нет таких возможностей, то лучше отложить посевы ранних сортов на более поздние сроки. Урожай будет немного позже, но зато он будет. А создать такие условия можно на застекленной лоджии или если вы проживаете на даче - в теплице или парнике, если их не придется ремонтировать после зимней снежной нагрузки.
Такие же требования к температуре воздуха и освещенности у среднеспелых, среднепоздних и позднеспелых сортов и гибридов капусты. Но высаживают рассаду капусту данных сроков созревания в открытый грунт в конце мая. При этом возраст рассады должен быть 35-45 дней. Посев семян капусты данных сроков созревания на рассаду производят с 5 по 20 апреля.
Семена перед посевом калибруют, оставляя фракцию диаметром не менее 1,5 мм. Обеззараживание семян можно производить специальными препаратами, а можно провести обеззараживание семян в горячей воде при температуре 50 °С. в течении 20 мин. Удобно это делать в термосе. Причем более низкие температуры могут быть малоэффективны, а более высокие могут снизить всхожесть семян.
Почва для выращивания рассады должна быть влаго и воздухопроницаемой, содержать все необходимые элементы питания, и что очень важно: капуста не выносит кислых почв, хорошо отзывается на известкование. Оптимальная кислотность близкая к нейтральной, где pH 6,5 до 7,0.
Посевы производят в посадочные емкости, а семена среднеспелых, среднепоздних и позднеспелых сортов и гибридов можно посеять на рассаду в грунт под пленочными укрытиями или в теплицах. Посевы производят на глубину около 1 см. Расстояние между бороздками 2,5-3 см, между семенами 1,5, - 2 см. Если рассада выращивается в посадочной таре, то для быстрого прорастания тару с посеянными семенами можно держать в помещении при температуре 17 - 20оС. Как только появятся всходы тару выставляют на светлое и прохладное место, где оптимальная температура воздуха в первые 6 дней 6-8оС. В последующий период, как я уже говорил ранее днем 15-18°С, ночью 6-8°С.





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::. прочитало: 249 | автор: sadovod | 3 апреля 2023 | Комментариев 0 |
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