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::. Рассада капусты: сроки посева, выращивание | Овощеводство / капуста
Рассада капусты: сроки посева, выращивание
Высококачественную рассаду капусты вырастить нелегко, и это связано с биологическими особенностями растений в рассадный период. На приусадебном участке трудно регулировать, например, освещенность и температурный резким.
А требования культуры таковы: от посева до появления всходов капусты температуру необходимо поддерживать на уровне 17-20°С. После появления всходов и до начата образования первого настоящего листа (7-8 дней) температуру нужно снизить до 6-8°С и дать много света, чтобы сеянцы не вытягивались. В дальнейшем для растений оптимальной является температура днем 15-18°С, в пасмурные дни 12-15°С, ночью 6-8°С. И плюс к этому должна быть высокая освещенность, иначе рассада вытягивается, становится ломкой, плохо приживается.
Необходимо поддерживать умеренно влажное состояние почвы, рассаду поливать редко, но обильно. Избыток влаги в воздухе и почве, особенно в ночное время, приводит к массовому поражению растений черной ножкой и ложной мучнистой росой.

Сроки посева семян капусты зависят от скороспелости сорта, назначения продукции, способа выращивания рассады. Скороспелые сорта обычно высевают с 5 по 15 марта в пленочные обогреваемые теплицы и парники, чтобы рассада была готова к высадке в начале мая. Среднеспелые - 5-25 апреля в пленочные рассадники, среднепоздние - 5-20 апреля, позднеспелые- 1-15апреля в теплые теплицы и парники.
Продолжительность выращивания рассады скороспелых сортов - 45-60 дней, среднеспелых - 35-45 дней,
среднепоздних и позднеспелых - 30-40 дней.
В домашних условиях рассаду выращивают в ящиках, торфяных горшочках на хорошо освещенных окнах, лучше при досвечивании.
Если на участке нет условий для раннего выращивания рассады, а дома она вытягивается, можно вырастить рассаду всех сроков созревания посевом в пленочные рассадники 10-25 апреля - для высадки в открытый грунт 25 мая - 5 июня. Этот способ не позволяет получить ранний урожай капусты в конце июня - в начале июля, но стабильно обеспечивает высокий выход здоровой закаленной рассады.
Грунт для выращивания сеянцев и рассады готовят из двух частей дерновой земли и одной части перегноя или равных частей дерновой, перегнойной и торфяной земли и пропаривают.
Перед посевом семена лучше откалибровать погружением на 3-5 минуте 5-процентный раствор поваренной соли (чайная ложка на стакан воды). При этом щуплые и невсхожие семена всплывают, а высококачественные опускаются на дно. Для борьбы с бактериозами проводят гидротермическое обеззараживание семян: погружают их на 20 минут в горячую воду с температурой 45-50°С, затем их охлаждают в холодной воде 2-3 минуты, подсушивают и высевают. Семена высевают рядами, расстояние между ними 5 см, в рядке 0,5-1 см, на глубину 0,5-1 см. В фазе семядолей сеянцы прореживают в рядках на расстояние 4-5 см, затем растения присыпают перегноем под семядольные листочки.
Для экономии семян и площади рассаду лучше выращивать с пикировкой. При этом 8-10-дневные сеянцы в фазе развернутых семядольных листочков пересаживают (пикируют) в грунт или торфяные горшочки.

Во время выращивания рассады проводят ее подкормки. Первую дают в начале формирования второго настоящего листа из расчета 20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 10 г хлористого калия на 10 л воды, вторую - через 7-10 дней, соответственно 30-40, 40, 20 г. Во вторую подкормку добавляют микроэлементы: 1-2 г борной кисло ты, 1,5-2 г медного купороса, по 0,5-1,5 г сернокислого цинка и перманганата калия.
Для подкормки применяют местные удобрения: растворы навозной жижи, разбавленные водой (1:3-4), коровяка (1:8), куриного помета (1:10), к которым добавляют 15-20 г суперфосфата на 10 л воды. За 10-12 дней до высадки рассаду закаливают: открывают теплицы или выносят ящики с рассадой на улицу.
Бесгоршечная рассада готова к посадке при наличии у нее 4-5 настоящих листьев (у цвет-ной капусты 3-4), горшечная -6-7 листьев. За несколько часов до выборки рассаду обильно поливают.
Рассада капусты поражается многими болезнями. Для борьбы с черной ножкой и килой эффективно известкование грунта (0,7-1 кг на кв. м гашеной извести), внесение золы (100 г на кв. м) за 10 дней до посева и пикировки, серы (5 г на кв. м) за 3 дня; пропаривание или обеззараживание почвы хлорной известью (100-200 г на кв. м); необходима также дезинфекция теплицы или парника. Для борьбы с сосудистым и слизистым бактериозами проводят гидротермическое протравливание семян; с ложной мучнистой росой - опыливание рассады древесной золой, молотой серой 3-4 раза через 5-7 дней, опрыскивание однопроцентной бордоской жидкостью (0,2 л на кв. м).
При раннем выращивании рассады в открытый грунт скороспелые сорта высаживают в начале мая, позднеспелые -15-20 мая, среднеспелые - с 20 мая по 5 июня.
А. Артемьева, кандидат с.-х. наук
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 181 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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