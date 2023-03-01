



::. Эти овощные культуры сеют на рассаду в матрте | Овощеводство Эти овощные культуры сеют на рассаду в матрте

Быстро промелькнула зима и наступает первый весенний месяц март. Мы с вами уже говорили о сроках посева на рассаду цветочных и овощных культур.

Но, чтобы не пропустить сроки посева, давайте вспомним, какие овощные культуры следует посеять на рассаду в марте, а с какими следует повременить.

Сроки высадки рассады на постоянное место зависят прежде всего от региона, где находится ваша дача.

А сроки посева семян на рассаду тесно связаны со сроками её высадки. Сразу хочу пояснить: наш регион Ленинградская область.

Высадку рассады в некоторых случаях можно производить и более ранние сроки, например, если у вас обогреваемая теплица, или даже необогреваемая, но вы постоянно проживаете на даче и в случае заморозков сможете принять срочные меры по спасению растений.

И начнем с популярных овощных культур. Это баклажаны, перцы, томаты. Это теплолюбивые культуры, семейства пасленовых, в случае возвратных заморозков растения сразу погибают. Важно соблюдать сроки посева на рассаду, переросшая рассада хуже приживается, повышается риск заболевания, кроме того, если рассада будет высажена в стадии бутонизации, то можно потерять часть урожая на наиболее продуктивных первых соцветиях.

И начнем с баклажанов

Семена баклажанов на рассаду сеют за 70-75 дней до её высадки на постоянное место. Баклажаны плохо переносят пикировку, их часто сеют сразу в персональные емкости. При выращивании рассады баклажанов с пикировкой, посевы семян производят на 10 дней раньше. Например, если высадка рассады на постоянное место запланирована на 5 июня, то посев семян на рассаду производят с 22 по 27 марта. Если рассада выращивается с пикировкой, то посевы производят с 12 по 17 марта.

Раннеспелые сорта перца рекомендуется сеять за 65 дней, среднеспелые за 65-70, а позднеспелые за 75 дней до высадки на постоянное место. Перцы также плохо переносят пикировку, если выращивание рассады производится с пикировкой, то посевы производят также на 10 дней раньше.

Например, высадку рассады на постоянное место вы запланировали на 5 июня. Сеять планируете среднеспелые сорта или гибриды перца, которые, как я уже говорил сеют за 65-70 дней до высадки, т. е посев производят с 28 марта по 2 апреля, с пикировкой с 18 по 23 марта.

Ну и о сроках посева на рассаду самой популярной культуры томата.

Семена томатов на рассаду сеют за 55-65 дней до высадки её на постоянное место. Если высадка рассады у вас запланирована на 1 июня, то посев семян на рассаду производят с 28 марта по 7 апреля. Пикировку томаты переносят легче, чем перцы и баклажаны, поэтому с пикировкой сеют раньше всего на неделю, а именно с 21 по 31 марта.

Если вы в феврале не посеяли семена черешкового или корневого сельдерея, то это надо сделать до 10 марта. Семена листового сельдерея высевают во второй половине марта. Сельдерей растение холодостойкое. Всходы выдерживают заморозки до -5оС, но, высадку рассады лучше производить во второй половине мая. Сельдерей, попав под действие низких температур, часто преждевременно зацветает.

Из семян можно вырастить некоторые сорта лука, такие как каба, эксибишен и получить урожай репки уже в этом году.

Но для этого необходимо выращивать лук рассадным способом. Лук – холодостойкая культура, переносит похолодания до минус 3-4°С. Поэтому рассаду на постоянное место можно высаживать в начале мая. А посев семян на рассаду производят за 55-60 дней. Например, если высадка на постоянное место планируется 10 мая, то посев семян на рассаду необходимо производить с 11 по 16 марта.

Сроки посева семян капусты зависят от скороспелости сорта, способа выращивания рассады. Скороспелые сорта высевают за 45-60 дней, среднеспелые за 35-45 дней,

среднепоздние и позднеспелые за 30-40 дней до высадки её на постоянное место. Скороспелые сорта обычно высаживают на постоянное место в начале мая, остальные - в конце мая. Поэтому в марте с 5 по 15 можно приступить к посеву скороспелых сортов капусты, а также цветной капусты, с остальными следует подождать до апреля.

К сожалению, в домашних условиях трудно вырастить крепкую рассаду капусты из-за недостатка света и высокой температуры воздуха в комнате. Легче выращивать рассаду капусты в обогреваемых теплицах или на лоджиях. Если нет таких условий, то лучше посев семян капусты на рассаду всех сроков созревания перенести на апрель. Это не позволит получить ранний урожай капусты в конце июня - в начале июля, но обеспечивает высокий выход здоровой закаленной рассады.

Не следует торопиться с посевами таких теплолюбивых культур, как огурец, кабачок, тыква. Семена этих культур сеют за месяц до высадки рассады на постоянное место. А высадку на постоянное место производят, когда минует угроза возвратных заморозков.







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::. прочитало: 401 | автор: sadovod | 1 марта 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.