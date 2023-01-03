



::. Сроки посева семян на рассаду (шпаргалка огородника) | Овощеводство / На подоконнике Сроки посева семян на рассаду (шпаргалка огородника)

Совсем скоро на наших подоконниках появится рассада. И очень важно посеять семена в срок.

Конечно, каждый огородник сам решает, когда производить посев семян.

Но мы поговорим об оптимальных сроках посева, которые нам рекомендуют специалисты. Расскажем, почему не желательно сеять семена раньше рекомендованных сроков, что такое забег и когда высаживать рассаду на постоянное место.

Сразу поясню: наш регион Ленинградская область.

Рассадный способ позволил нам решить следующие задачи:

1. Продвинуть далеко на север культуры, которые при короткой продолжительности теплового периода не смогли бы сформировать урожай, это перцы, баклажаны, томаты.

2. А для овощных культур, способных сформировать урожай в наше короткое лето, таких как огурец, патиссон, кабачок, тыква, но получение более раннего урожая.И в том, и в другом случаях рассадный способ позволяет получить «забег». «Забег» — это более ранний рост и развитие растений, высаженных рассадой, по сравнению с растениями выращиваемыми безрассадным способом.

Другими словами, если в одно время в теплицу или в открытый грунт одновременно посеять семена и высадить рассаду, то рассадные растения на какой-то период времени будут опережать в своем развитии растения, посеянные семенами, этот период и называется забегом. Забег всегда меньше возраста рассады, так как при высадке рассады на постоянное место в той или иной степени происходит повреждение корней, на период восстановления которых рост надземной части растения приостанавливается. В некоторых случаях происходит отмирание и засыхание нижних листьев. И чем старше рассада, тем дольше период восстановления, тем больше потери забега. Кроме того, корни переросший рассады заполняют посадочную тару, переплетаются, быстро выбирают из почвы влагу и питание.

Все эти факторы ведут к потере потенциально заложенного урожая в семечке овощной культуры. А высаженная на постоянное место рассада в дальнейшем чаще подвергается заболеваниям, нападениям вредителей.

А при поздних посевах потери забега, конечно, уменьшаются, но уменьшается и сам забег.

Специалистами установлены оптимальные сроки посева семян, при этом учитывается, чтобы растение в посадочной таре развивалось до тех пор, пока оно чувствует себя комфортно.

Сроки посева семян на рассаду тесно связаны со сроками высадки рассады на постоянное место, которые в свою очередь зависят прежде всего от региона, где находится ваша дача.

При определении сроков высадки рассады теплолюбивых культур на постоянное место необходимо знать, что при температуре ниже 0оС растения погибают. У нас в Ленинградской области угроза возвратных заморозков сохраняется до 6 июня.

Конечно, садоводы, которые проживают на даче постоянно и у которых есть возможность в случае возвратных заморозков принять необходимые меры по защите растений, стараются высадить рассаду несколько раньше: с середины мая или сразу в первых числах июня. А мы с вами условно обозначим дату высадки рассады теплолюбивых культур на постоянное место – 1 июня.

В этом случае сроки посева на рассаду следующие

Семена баклажанов на рассаду сеют

За 70-75 дней до высадки на постоянное место, т. е. с 18 по 23 марта.

с пикировкой, дней на 10 раньше, а именно с 8 по 13 марта.

Посев семян перца на рассаду производят за 65-75 дней до высадки на постоянное место, с 18 по 28 марта. С пикировкой эти сроки также увеличиваем дней на 10. И в этом случае сеют семена с 8 по 18 марта.

Томаты, пожалуй, самую популярную культуру среди садоводов сеют за 55-65 дней до высадки рассады на постоянное место. С 28 марта по 7 апреля. Пикировку томаты переносят легче, чем перцы и баклажаны, поэтому с пикировкой сеют не на 10 дней раньше, а на неделю, с 21 по 31 марта.

Огурцы, кабачки патиссоны, тыкву можно выращивать и безрассадным способом, а на рассаду эти культуры сеют за 30-35 дней до высадки на постоянное место с 27 апреля по 2 мая. Рассаду этих культур обычно выращивают без пикировки.

Рассадным способом выращивают и другие культуры. Вегетационный период у сельдерея - 6-7 месяцев. Всходы сельдерея выдерживают похолодания до минус 4-5°С. Поэтому высаживать рассаду на постоянное место можно в начале мая, а посев на рассаду начинают за 65-70 дней до высадки её в открытый грунт, т. е с конца февраля.

Сроки посева семян капусты на рассаду зависят от скороспелости сорта. В средней полосе России рассаду ранней белокочанной капусты на постоянное место высаживают в начале мая, а семена сеют на рассаду с 15 по 30 марта в обогреваемые теплицы, на лоджии или в парники.

Рассаду поздней и среднеспелой капусты высаживают на постоянное место в конце мая, а сеют семена на рассаду среднеспелых сортов – с 5 по 25 апреля, позднеспелых- с 1 по 15 апреля.

Некоторые сорта лука, такие как каба, эксибишен можно выращивать из семян через рассаду и получить урожай уже в этом году. Лук – холодостойкая культуры, переносит похолодания до минус 3-4°С. На постоянное место рассаду можно высаживать в начале мая. А посев семян на рассаду производят за 55-60 дней до высадки на постоянное место. Например, если высадка на постоянное место планируется 10 мая, то посев семян на рассаду необходимо производить с 11 по 16 марта.







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::. прочитало: 69 | автор: sadovod | Сегодня, 13:02 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.