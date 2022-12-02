Что посеять в январе на рассаду

Январь — это месяц, когда идет подготовка к сезону, к рассадному периоду.

Сроки высадки рассады овощных и цветочных культур на постоянное место зависят, прежде всего, от региона, где находится ваш садовый участок, а от сроков высадки рассады зависит и посев семян на рассаду.

Рассадный способ применяют для овощных культур с продолжительным сроком вегетационного периода, при котором наше короткое лето не позволяет получить полноценный урожай, а в некоторых случаях его применяют для получения более раннего урожая.

Для цветочных культур рассадный способ позволяет добиться раннего цветения, продления вегетационного периода, созревания семян. Но для каждой культуры существуют оптимальные сроки посева семян на рассаду, при котором растение набирает силу и чувствует себя комфортно в посадочной таре, а при высадке на постоянное место легко приживается. Переросшая рассада ослабевает в тесной посадочной таре, хуже приживается при пересадке на постоянное место, чаще подвергается заболеваниям.

Соблюдая сроки посевов семян на рассаду, в январе, можно приступать к выращиванию рассады Бегонии. Бегонию можно сеять в первых числах января, посеянные в январе растения зацветут уже в начале лета. Семена высевают на поверхности влажной почвы, не присыпают. Посевы помещают в теплое светлое место. Посадочную тару накрывают стеклом или убирают в полиэтиленовый пакет. В темноте семена бегонии не взойдут. У сеянцев бегонии очень слабые корни и при поливе сверху их можно смыть с поверхности земли. Поэтому поливы производят или опрыскивателем или воду наливают в поддон. Когда земляной ком пропитается лишнюю воду сливают. бегонии теплолюбивы и теневыносливы, могут расти в полутени или в тени.

С середины января до конца февраля можно посеять семена гвоздики Шабо. Семена Гвоздики Шабо укладывают в лунки или в бороздки во влажную почву и присыпают слоем около 3 мм. всходы появляются через 4—5 дней. Гвоздики предпочитают открытые, солнечные места.

Важно помнить, что для растений первые две недели жизни – решающие, они определяют всё их последующее развитие, включая цветение и плодоношение. В этот период в растении закладываются все главнейшие процессы вегетации. Поэтому необходимо сразу создавать своим питомцам оптимальные условия.

Важным фактором для растений является свет, которого в январе – феврале недостаточно. Подсветка в этот период растениям необходима. Для подсветки применяют люминесцентное лампы или же специальные осветительные приборы. Если нет подсветки, то посевы следует отложить на более поздние сроки.

С посевами таких цветочных культур, как агератум, лобелия, флокс летний, вербена следует подождать хотя бы до середины февраля.

Что касается рассады овощных культур, то в конце января, в первой половине февраля можно посеять семена сельдерея. Сеют сельдерей на глубину 3-5 мм во влажную почву. В самом начале появления всходов тару с сеянцами немедленно переносят в прохладное и хорошо освещенное место — на подоконник и по возможности ближе к стеклу.

Что касается сладкого перца и томатов, то с посевом этих культур спешить не следует.

Г. Соколов







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