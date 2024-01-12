

::. Сроки посева семян огородных культур на рассаду | Овощеводство Сроки посева семян огородных культур на рассаду

Сроки высадки рассады на постоянное место, а соответственно и сроки посева семян на рассаду различных культур зависят в первую очередь от региона, где находится ваш огород, а также от оснащенности теплицы, от того, приезжаете вы на дачу только по выходным, или же проживаете там постоянно, и в случае возвратных заморозков или сильных похолоданий сможете принять меры по защите ваших растений. В зависимости от всех этих факторов можно корректировать даты.

Напомню мой участок находится немного севернее Санкт-Петербурга.

В начальный период своей вегетации растениям не требуется большие площади, и еще не разросшийся корень комфортно размещается в посадочной таре. Это позволяет без всякого ущерба для растения выращивать его в помещении, пока на улице стоит холодная погода. Это позволяет увеличить период вегетации и получить урожай тех культур, которые не смогли бы сформировать урожай в наше короткое лето, например: перцы, баклажаны, томаты. А также рассадный способ позволяет получить более ранний урожай некоторых культур, которые при посеве семян в открытый грунт способны сформировать урожай даже в наше короткое лето. К таким растениям относятся огурцы, кабачки, тыква и другие культуры.



Ну а теперь о сроках посевы на рассаду, которые лучше строго соблюдать. При поздних посевах отодвигаются сроки сбора урожая, а при ранних посевах растения перерастают, корешки переплетаются в посадочной таре, быстро впитывают влагу и вместе с ней питание. А после высадки хуже приживаются и чаще подвергаются заболеваниям.

Как я говорил ранее, сроки высадки рассады корректируются в зависимости вышеизложенных факторов. Но давайте обозначим дату высадки рассады на постоянное место – 1 июня.

Томаты, одну из самых популярных культур наших садоводов-огородников сеют за 55-65 дней до высадки рассады на постоянное место, т.е. с 28 марта по 7 апреля Пикировку томаты переносят довольно легко, но все-таки после пикировки некоторое время, пока восстанавливается корневая система растение приостанавливается в росте. Поэтому с пикировкой сеять семена томатов на рассаду следует на неделю раньше, а именно с 21 по 31 марта.

Семена перца на рассаду сеют за 65-75 дней до высадки на постоянное место. Напомню, высадку рассады мы запланировали на 1 июня, тогда посев семян на рассаду производят с 18 по 28 марта. Пикировку перцы переносят хуже томатов, поэтому посев семян перца на рассаду с последующей пикировкой производят раньше не на неделю, а на 10 дней - с 8 по 18 марта.

Семена баклажанов на рассаду сеют за 70-75 дней до высадки на постоянное место. ориентировочно с 18 по 23 марта.

Если вы планируете выращивать баклажаны с последующей пикировкой, то семена следует сеять на 10 дней раньше, а именно с 8 по 13 марта.

А такие теплолюбивые культуры, как огурец, кабачок, патиссон, тыква можно выращивать в нашем регионе и безрассадным способом. Рассадный способ для этих культур применяют для получения более раннего урожая, но необходимо учесть, что все культуры, посеянные в грунт сразу на постоянное место более крепкие и здоровые. Они могут при одинаковых условиях дольше плодоносить и реже подвергаться заболеваниям. Ну а если все-таки вы приняли решение выращивать данные культуры через рассаду, то семена на рассаду сеют примерно за 30-35 дней до высадки её на постоянное место. Если высадка запланирована на 1 июня, то посев семян на рассаду производят в самом начале мая или в самом конце апреля.

Сорта капусты делятся по продолжительности периода вегетации: раннеспелые (100–120 дней), среднеспелые (120–145 дней), среднепоздние (145–160 дней), позднеспелые (более 160 дней).

И сроки посева семян на рассаду у разноскороспелых сортов и гибридов тоже разные.

В средней полосе России и у нас в Ленинградской области рассаду ранней белокочанной капусты на постоянное место высаживают в начале мая, к этому времени её возраст должен быть 45-50 дней, значит посевы семян на рассаду можно производить в середине марта.

Рассаду капусты среднеспелых, среднепоздних и позднеспелых сортов и гибридов на постоянное место высаживают в конце мая. Возраст рассады к этому времени должен быть 35-45 дней. На рассаду семена капусты данных сроков созревания сеют примерно с 5 по 20 апреля.

При выращивании рассады капусты важно знать, что лучшая температура воздуха для прорастания семян - 17-20°С, а вот после появления всходов температуру воздуха на 6-7 дней необходимо снизить до 6-8°С. Это предотвращает вытягивание рассады, стимулирует развитие крепкой корневой системы, так как низкая температура приостанавливает рост только надземной части растения, но не корневой системы.

Для получения раннего урожая рассадным способом можно выращивать и свеклу. Свекла переносит небольшие заморозки, но в дальнейшем такие растения подвергаются цветушности. Поэтому рассаду свеклы лучше высаживать на постоянное место, когда минует угроза возвратных заморозков, а посев семян на рассаду производят за месяц до ее высадки. При выращивании рассады свеклы нельзя допускать ее перерастания: если корешки рассады начнут упираться в дно посадочной тары и изогнутся, то в дальнейшем сформируется корнеплод неправильной формы.

Из семян выращивают некоторые сорта лука, такие как эксибишен, каба. Посев семян на рассаду производят за 55-60 дней до высадки её на постоянное место, а высадку рассады на постоянное место производят в начале мая или в самом конце апреля.







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::. прочитало: 93 | автор: sadovod | Вчера, 21:35 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.