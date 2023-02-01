



::. Правильно и в срок сеем семена перца на рассаду | перец / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Правильно и в срок сеем семена перца на рассаду

Подготовка семян к посеву, да и сам посев различных культур имеет много общего, но тем не менее каждая культура предъявляет свои требования, но, во-первых, к срокам посева, к составу и свойствам почвы, к глубине заделки, да и к самому посеву.



Когда сеять?

Прежде чем определить сроки посева семян на рассаду, необходимо ориентировочно запланировать срок высадки рассады на постоянное место.

Перец более теплолюбивая культура, чем томат. Для этой культуры оптимальная температура воздуха: днем 24-28°С, ночью 18-20°С. Если температура воздуха опускается ниже 14° С, то рост перцев останавливается, а цветки осыпаются. При заморозках растения погибают. Конечно, сроки высадки в первую очередь зависят от региона, где находится ваш садовый участок, от оснащенности теплицы, а также проживаете вы на даче постоянно и в случае заморозков готовы срочно принять меры по спасению растений или приезжаете по выходным.

Если у вас неотапливаемая теплица и вы приезжаете на дачу только по выходным, то у нас под Санкт-Петербургом рассаду перцев желательно высаживать числа 6-10 июня.



Определив дату высадки рассады на постоянное место, определяем дату посева семян на рассаду.

Раннеспелые сорта рекомендуется сеять за 65 дней, среднеспелые за 65-70, а позднеспелые за 75 дней до высадки на постоянное место. Если рассаду вы планируете выращивать с пикировкой, то посевы производят еще на 10 дней раньше.

Например, высадку рассады на постоянное место вы запланировали на 1 июня. Сеять планируете среднеспелые сорта или гибриды перца, которые, как я уже говорил сеют за 65-70 дней до высадки, т. е посев производят с 24 по 28 марта, с пикировкой с 14 по 18 марта. Для увеличения периода вегетации, получения раннего урожая садоводы часто высевают семена перцев раньше данных сроков. Если вы посевы производите раньше, то необходимо позаботится, чтобы посевная тара была большего объема, не менее 1 л, а в феврале и в начале марта была дополнительная подсветка. Оптимальная продолжительность светового дня для рассады перца около 10 часов, т. е для перца необходимо интенсивное, но непродолжительное по времени освещение. Как правило, в это время недостаточно света по его интенсивности.



Определив дату посева, готовим семена и почву.

Почва для посева должна содержать все необходимые элементы питания, быть влаго и воздухопроницаемой, оптимальная кислотность pH 6-6,5. И конечно, почва должна быть свободна от болезнетворных микроорганизмов. В продаже имеются готовые почвогрунты, в том числе для перцев.

Если почвогрунт вы приготавливаете самостоятельно, то один из рецептов следующий: одна часть дерновой земли, две части перегноя и одна часть речного песка.



Подготовка семян перца к посеву, как и семян других культур, включает в себя

1)визуальный отбор (отбираем самые крупные, неповрежденные семена)

2) обеззараживание семян (обработка семян специальными препаратами для уничтожения патогенной микрофлоры) Старым надежным способом обеззараживания является протравливание семян в 1 %-м растворе марганцовки в течение 20 мин. После этой процедуры семена промывают в проточной воде. При этом способе возможна задержка обычных сроков всходов до 2 суток.

3) Обработка семян микроэлементами или стимуляторами роста. Для этой процедуры также имеются специальные препараты. Концентрация и время обработки указаны на упаковке. Старым, народным способом является обработка семян в настое золы. Для обработки семян берут 1 ст. л. золы на пол-литра воды, хорошо перемешивают и настаивают в течение 12-24 часов. И в этот раствор в марлевом мешочке погружают семена на 4–5 ч.



После этих процедур семена не промывают, а приступают к посеву или проращиванию.

Как мы знаем, чтобы семена вывести из состояния покоя, и запустить сложный процесс прорастания необходимы: тепло, влага и воздух.

Чтобы семена были обеспечены этими тремя факторами, их можно завернуть во влажную салфетку или ткань, ткань с семенами поместить в полиэтиленовый пакет, во избежание подсыхания ткани и убрать в теплое место, где температура воздуха от 22 до 26оС.

Процедура прорастания семян проводится для ускорения всходов, кроме того, отбраковываются не проросшие семена.



А далее приступают к посеву семян.

Если выращивание рассады планируется без пикировки, то почвосмесью заполняют персональные посадочные тары, если с пикировкой, то заполняют почвой общую емкость.

Посев семян производят на глубину 1-1,5 см. Я обычно раскладываю семена на поверхность влажной почвосмеси, если в общей таре, то на расстоянии см 2 друг от друга, затем засыпаю семена слоем почвы, и увлажняю её опрыскиванием.

А далее семенам необходимо сохранить присутствие тех же трех факторов: тепла, влаги и воздуха. И сохранить все это можно тем же способом, а именно тару с посеянными семенами убирают в полиэтиленовый пакет и помещают в теплое место, где температура воздуха от 20 до 26оС.

Очень важно, как только появятся всходы, тару выставляют на светлое место, а температуру необходимо снизить на первые 2-3 дня до 17-18оС.

При снижении температуры замедляется рост надземной части, а корешок продолжает развитие. Тем самым мы, предотвратим вытягивание сеянцев, и спровоцируем некоторое опережение роста корней над надземной частью. Далее оптимальная температура для рассады перцев в светлое время суток - 20-25°С, в темное время - 16-18°С.

И под конец хочу напомнить, что сеянцы, которые взошли первыми, являются самыми потенциально урожайными.





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::. прочитало: 85 | автор: sadovod | Сегодня, 10:24 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.