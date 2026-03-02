Вход Регистрация
::. Посевы на рассаду в марте | Овощеводство / На подоконнике
 Посевы на рассаду в марте
Сроки посева огородных культур на рассаду связаны со сроками высадки рассады на постоянное место. А сроки высадки зависят от нескольких факторов, прежде всего от региона, где находится ваша дача. Бывают обогреваемые теплицы с искусственным освещением, но моя дача находится недалеко от Санкт-Петербурга, а теплицы без обогрева и без подсветок. Если высадку рассады вы планируете делать раньше, то и посевы на рассаду производите раньше на эти же сроки.
И с чем следует поторопиться?

Если вы еще не посеяли семена черешкового или корневого сельдерея, то это надо сделать незамедлительно.
Сельдерей холодостойкое растение, выдерживает небольшие отрицательные температуры, высаживают сельдерей в открытый грунт в начале мая. А посев на рассаду производят за 65–75 дней до высадки. Так что с посевом сельдерея на рассаду следует поторопиться. Всходы появятся через 2–3 недели, в зависимости от температуры и предварительной обработки. Главное, чтобы почва с посеянными семенами была постоянно влажной, но не переувлажнённой. Я посадочную тару с посевами убираю в полиэтиленовый пакет и ставлю в теплое место, где температура воздуха 22-25°C. Периодически проветриваю.  Листовой сельдерей на рассаду можно посеять чуть позже - в середине марта.

Теперь о баклажанах
Баклажаны сеют на рассаду за 70–75 дней до высадки на постоянное место. А высадку производят в теплицу, когда минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется. У нас в Лен. области это начало июня. Если высадку мы запланируем на 5 июня, то посевы на рассаду производят с 22 по 27 марта. Баклажаны плохо переносят пикировку, поэтому желательно посевы производить сразу в персональные тары. Но если вы выращиваете баклажаны с пикировкой, то посейте семена на 10 дней раньше. 

 Раннеспелые сорта перца сеют за 65 дней, среднеспелые за 65–70, а позднеспелые за 75 дней до высадки в теплицу. Если перцы планируете выращивать с пикировкой, то посевы произведите дней на 10 пораньше.
Перец теплолюбивая культура. Если высадку запланировать на 5 июня, то сеять на рассаду следует числа с 25 марта. С пикировкой числа с 15 марта.

Томаты, пожалуй, самая популярная культура среди садоводов.
Сеют на рассаду семена томатов за 55–65 дней до высадки на постоянное место. Пикировку томаты переносят легче, чем перцы и баклажаны, поэтому томаты чаще выращивают с пикировкой. Если запланировать высадку рассады на 5 июня, то в этом случае на рассаду сеют семена с 28 марта по 7 апреля. С пикировкой на неделю раньше с 21по 31 марта.

Сроки посева семян капусты зависят от скороспелости сорта. Скороспелые сорта сеют на рассаду за 45–60 дней, среднеспелые за 35–45 дней,
среднепоздние и позднеспелые за 30–40 дней до высадки. В начале мая высаживают на постоянное место только скороспелые сорта. А остальные ближе к концу мая. С 5 по 15 марта следует произвести посевы только скороспелых сортов капусты. С остальными лучше повременить.
 
Из семян выращивают некоторые сорта лука, такие как эксибишен, каба и другие. Лук высаживают на постоянное место в начале мая. А на рассаду семена лука сеют за 60–65 дней.  
И не торопитесь с посевами на рассаду таких культур, как огурец, кабачок. Сеять на рассаду в марте эти культуры рано.
И еще раз повторю, если высадку рассады вы планируете делать раньше, то и посевы на рассаду производите раньше на эти же сроки.
Г. Соколов

























Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
::. прочитало: 142 | автор: sadovod | 28 февраля 2026 | Комментариев 0 |
