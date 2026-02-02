 Выращиваем крепкую и здоровую рассаду сельдерея



Привет всем огородникам-любителям! Сегодня поговорим о том, как правильно посеять семена сельдерея и получить крепкую рассаду у себя дома или на даче. Сельдерей – овощ вкусный, ароматный и очень полезный, В культуру входят корневой сельдерей с хорошо выраженным корнеплодом; листовой, и черешковый - с толстыми, сочными черешками. К какой бы разновидности ни относился сельдерей, всегда можно потреблять его ароматные листья.

Когда сажать?

Сельдерей холодостойкое растение, выдерживает небольшие отрицательные температуры, поэтому высадку рассады можно запланировать на начало мая, а начинать посев семян можно за 65–75 дней до высадки рассады в открытый грунт (в средней полосе России примерно конец февраля – самое начало марта). Это позволит растению набрать силу перед высадкой и даст вам отличный старт для получения вкусного урожая летом.

Что понадобится?

- Семена сельдерея

- Почва специальная для овощей (с нейтральной кислотностью)

- Ёмкости под рассаду (можно использовать торфяные горшочки или пластиковые стаканчики)

- Подсветка желательна, но можно обойтись и без неё. Сельдерей входит в группу самых неприхотливых культур к интенсивности освещения.

Пошаговая инструкция по посадке семян сельдерея:

Подготовка почвы

Почва должна быть рыхлой и питательной. Можно купить готовую смесь или приготовить самостоятельно из перегноя, песка и торфа, добавив немного древесной золы. Перед посадкой почву обязательно прогреть и увлажнить водой комнатной температуры.

Подготовка семян к посеву

Семена сельдерея всходят медленно, чему препятствуют эфирные масла. Чтобы ускорить прорастание семян можно применить метод барботирования. Самый простой, но менее эффективный способ: замочить семена в воде на 2–3 дня, затем подсушить до сыпучести и далее произвести посев.

Посев семян

Семена сельдерея мелкие, поэтому рассыпьте их равномерно, не загущая, поверх влажной почвы, слегка придавите пальцем и накройте тонким слоем почвы толщиной не более 3 мм. Не заглубляйте сильно – это важно! Во избежание пересыхания почвы накройте посадочную тару стеклом или уберите её в полиэтиленовый пакет. Помните, семена сельдерея всходят медленно через 2–3 недели, в зависимости от температуры и предварительной обработки. Оптимальная температура для прорастания семян 22-25°C

Уход после посадки

Теперь ваша задача – поддерживать оптимальные условия роста: температура около +18°C, ночью+15°C, полив умеренный (не заливайте, но пересушивание почвы также недопустимо). Если почва подготовлена и заправлена всеми необходимыми элементами питания, то можно обойтись без подкормок, или произвести одну за 2 недели до высадки на постоянное место.

Пикировка рассады

В середине апреля, можно пикировать растения в персональные ёмкости, аккуратно пересаживая каждое растение отдельно. Так они получат больше пространства для развития корневой системы.

Закалка растений

Сельдерей холодостойкое растение, но все-таки подготовьте его к условиям открытого грунта.

За две недели до высадки начинайте закалять свою рассаду: выносите её на балкон или на улицу, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

Вот такие несложные шаги позволят вам без особых хлопот вырастить здоровую рассаду сельдерея. Теперь осталось дождаться весны и наслаждаться процессом выращивания собственного экологически чистого продукта. А если что-то пошло не так – пишите в комментариях, будем разбираться вместе.

Удачных всходов и отличных урожаев под мирным небом.

Виктор Сазонов

























