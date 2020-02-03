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::. Сельдерей: выращивание и лечебные свойства | Овощеводство / сельдерей
Сельдерей: выращивание и лечебные свойства
Сельдерей относится к семейству зонтичных. В культуру первоначально он вошел как декоративное и лекарственное растение. В Древнем Египте сельдерей культивировали и ценили за его эффектный вид, древние греки также украшали свои жилища сплетенными из сельдерея гирляндами, но при этом еще использовали и как лекарственное растение.
Употреблять сельдерей как овощ европейцы стали лишь в ХY-ХYI вв., да и то далеко не все. Первыми начали употреблять его в пищу практичные немцы.
 В РОССИЮ сельдей попал в XVII-XVIII вв., но и здесь его еще долго разводили как декоративное растение, и лишь потом по достоинству оценили корневище сельдерея как самое ароматное и нежное из белых кореньев.
В культуре встречается корневой сельдерей с хорошо выраженным корнеплодом; листовой, не имеющий корнеплода, и черешковый
- с толстыми, широкими черешками. К какой бы разновидности ни относился сельдерей, не следует выбрасывать его сочные, ароматные листья. В настоящее время в европейских странах более популярен корневой сельдерей, а в Америке
- черешковый.

Среди других овощных культур сельдерей выделяется большим содержанием и хорошим соотношением минеральных веществ, в нем много витамина С, есть каротин, витамины группы В, особенно В2, ВЗ и В6.
Сельдерей обладает и лечебными свойствами. Дает положительный эффект при лечении гастритов с пониженной кислотностью, способствует уменьшению воспалительных явлений и болевого синдрома при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Сок из корнеплода применяют при заболеваниях, связанных с повышенной проницаемостью сосудистой стенки. Рекомендуется он и при заболеваниях почек, мочевого пузыря и подагре. Эту культуру используют также при расстройствах психической деятельности - неврозах.

Для выращивания в Северо-Западном регионе рекомендуются следующие сорта: Деликатес, Корневой грибовский, Яблочный,  Юдинка – корневые, Картули - листовой; Золотое перо, Юта, Паскаль - черешковые.
Сельдерей - холодостойкое растение, любит умеренно-прохладный климат, его всходы выдерживают температуру минус 4-5°С, а взрослые растения - минус 7-9°С. Наиболее холодостойкий корневой сельдерей.
У сельдерея длительный вегетационный период - 6-7 месяцев. Это и обуславливает срок сева. В Северо-Западном регионе полноценный урожай сельдерея можно получить только в том случае, если выращивать его через рассаду.
Семена сельдерея всходят медленно, на 15-20 день. И первые два месяца после всходов сельдерей растет медленно, поэтому его рассада не займет много места. Семена высевают в растильню, заполненную компостом на основе торфа, который за 1-2 дня до посева проливают водой.
Высевают в бороздки глубиной не более 0,5 см, расстояние между бороздками 4-5 см. Семена сельдерея мелкие, постарайтесь посеять их равномерно, не загущая. Норма высева 0,05 г на 1/4 кв. м. Закрывают компостом, слегка уплотняют, чтобы семена и почва плотно соприкасались друг с другом. До всходов температуру поддерживают на уровне 22-25°С, после всходов не выше 18°С, особенно в пасмурную погоду. В период выращивания нельзя допускать пересыхания почвы. С середины апреля сеянцы пикируют в утепленный парник, с середины мая высаживают в открытый грунт.
Удачных вам посадок, садоводы и огородники, доброго вам урожая.
Л. Шашилова, кандидат с. -х. наук
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::. прочитало: 122 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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