



::. Сельдерей и близкий родственник сельдерея - любисток | любисток / сельдерей Сельдерей и близкий родственник сельдерея - любисток

Сельдерей в высоту достигает полуметра, имеет толстые корни, внешне напоминает петрушку. Сельдерей содержит много натрия (вкус соли придает именно натрий), полезно использовать листья сельдерея вместо соли в супах и салатах тем, кто страдает отложением солей. При этом многие садоводы считают, что сельдерей особенно полезен для мужчин. Сельдерей - влаголюбивое и довольно холодостойкое растение, имеет длинный период вегетации - почти 180-200 дней. Со второй половины июня уже можно снимать в пищу по одному нижнему листу с каждого растения. А сок из листьев сельдерея растворяет и выводит соли из организма человека, только надо пить 7-10 дней свежевыжатый сок по одной столовой ложке 3 раза в день до еды.

Это двулетнее растение предпочитает плодородные почвы. Выращивают сельдерей посевом семян или рассадным способом. Как только зелень достигает 25-30 см, ее можно срезать. После срезки необходимы подкормки полным удобрением.



В октябре корни сельдерея вместе с зеленью можно прикопать в парнике или в подвале, доме и т.д.

Близкий родственник сельдерея любисток - его часто называют многолетним сельдереем и употребляют в пищу листья, слишком пряные на вкус. В пищу корень следует употреблять в сыром, маринованном, отварном виде. Сырой корень сельдерея и любистока натереть на терке пополам с сырой морковью, заправить сметаной или майонезом.

Размножать любисток лучше всего делением корневища в конце мая. На одном месте растет 10-15 лет в полутени, при застойных водах корень сгнивает. Цветонос у любистока надо выламывать и не давать фосфорных подкормок. Маринуют корни сельдерея и любистока так же, как и грибы, но сырыми ломтями. Сельдерей и любисток не любят известь и хлор и нуждаются в дополнительных подкормках бором (2 г на 10 л воды), иначе у них будет растрескиваться корнеплод.

Обратите внимание, что листья любистока используют против ожирения. Листья любистока можно засолить впрок: 100 г соли на 400 г листьев. Петрушку обычно высевают на гряды весной, но можно высевать и летом в конце июня - начале июля, то есть под зиму, семена для этого проращивают. Сорта петрушки делятся на листовые (Пагода, Обыкновенная листовая, Бриз, Кадерава) и корневые (Ханачка, Урожайная, Факир). По периоду вегетации сорта делятся на раннеспелые (Пагода, Обыкновенная листовая), среднеспелые (Факир, Бриз) и позднеспелые (Ханачка). Каждый сорт имеет свои отличительные особенности. Сорт Обыкновенная листовая ценится за обильный аромат листьев, сорта Пагода, Кадерава хорошо отрастают после срезки, у сорта Факир хорошо хранится корнеплод в свежем виде, сорт Бриз долго не теряет товарных качеств зелени при хранении и транспортировке.

Убирать петрушку, сельдерей и любисток для получения свежей продукции можно в течение всего лета, так как зелень пригодна к употреблению в любой стадии развития растения.

П. Каши, садовод-любитель









Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Сельдерей - полезные свойства сельдерея

ЗИМНИЙ САЛАТ

СОЛЕНАЯ ОВОЩНАЯ СМЕСЬ

ЗАПРАВКА ДЛЯ СУПА ИЗ ПЕРЦА, ТОМАТОВ И СЕЛЬДЕРЕЯ

Сажаем любисток

::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Вчера, 13:52 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.