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::. Сельдерей и близкий родственник сельдерея - любисток | любисток / сельдерей
Сельдерей и близкий родственник сельдерея - любисток
Сельдерей в высоту достигает полуметра, имеет толстые корни, внешне напоминает петрушку. Сельдерей содержит много натрия (вкус соли придает именно натрий), полезно использовать листья сельдерея вместо соли в супах и салатах тем, кто страдает отложением солей. При этом многие садоводы считают, что сельдерей особенно полезен для мужчин. Сельдерей - влаголюбивое и довольно холодостойкое растение, имеет длинный период вегетации - почти 180-200 дней. Со второй половины июня уже можно снимать в пищу по одному нижнему листу с каждого растения. А сок из листьев сельдерея растворяет и выводит соли из организма человека, только надо пить 7-10 дней свежевыжатый сок по одной столовой ложке 3 раза в день до еды.
Это двулетнее растение предпочитает плодородные почвы. Выращивают сельдерей посевом семян или рассадным способом. Как только зелень достигает 25-30 см, ее можно срезать. После срезки необходимы подкормки полным удобрением.

В октябре корни сельдерея вместе с зеленью можно прикопать в парнике или в подвале, доме и т.д.
Близкий родственник сельдерея любисток - его часто называют многолетним сельдереем и употребляют в пищу листья, слишком пряные на вкус. В пищу корень следует употреблять в сыром, маринованном, отварном виде. Сырой корень сельдерея и любистока натереть на терке пополам с сырой морковью, заправить сметаной или майонезом.
Размножать любисток лучше всего делением корневища в конце мая. На одном месте растет 10-15 лет в полутени, при застойных водах корень сгнивает. Цветонос у любистока надо выламывать и не давать фосфорных подкормок. Маринуют корни сельдерея и любистока так же, как и грибы, но сырыми ломтями. Сельдерей и любисток не любят известь и хлор и нуждаются в дополнительных подкормках бором (2 г на 10 л воды), иначе у них будет растрескиваться корнеплод.
Обратите внимание, что листья любистока используют против ожирения. Листья любистока можно засолить впрок: 100 г соли на 400 г листьев. Петрушку обычно высевают на гряды весной, но можно высевать и летом в конце июня - начале июля, то есть под зиму, семена для этого проращивают. Сорта петрушки делятся на листовые (Пагода, Обыкновенная листовая, Бриз, Кадерава) и корневые (Ханачка, Урожайная, Факир). По периоду вегетации сорта делятся на раннеспелые (Пагода, Обыкновенная листовая), среднеспелые (Факир, Бриз) и позднеспелые (Ханачка). Каждый сорт имеет свои отличительные особенности. Сорт Обыкновенная листовая ценится за обильный аромат листьев, сорта Пагода, Кадерава хорошо отрастают после срезки, у сорта Факир хорошо хранится корнеплод в свежем виде, сорт Бриз долго не теряет товарных качеств зелени при хранении и транспортировке.
Убирать петрушку, сельдерей и любисток для получения свежей продукции можно в течение всего лета, так как зелень пригодна к употреблению в любой стадии развития растения.
П. Каши, садовод-любитель




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