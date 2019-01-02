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::. Сельдерей - полезные свойства сельдерея | Овощеводство / сельдерей
Сельдерей - полезные свойства сельдерея
Сельдерей - одна из ценнейших овощных культур, до сих пор еще не занявшая своего достойного места на дачных огородах петербуржцев. Несмотря на южное происхождение, она хорошо растет в северных условиях и способна давать высокий урожай диетических корнеплодов и обильную зелень. Сельдерей является популярнейшим овощем в странах Европы и Америки, где его употребляют в больших количествах и круглый год. Особенно высоко он ценится во Франции, Англии, Голландии, Бельгии, Германии и Чехии. Его листья богаты важнейшими витаминами — аскорбиновой кислотой (в 100 г содержится 120-180 мг) и каротином (5-10 мг). Кроме того, он содержит витамины В1, В2, Р и РР и много разнообразных, необходимых организму минеральных солей, в частности, соли фосфора, кальция, магния, железа. Имеются в нем также эфирные масла, алкалоиды, глюкозиды и незаменимые аминокислоты — аргинин, гистидин, лизин, аланин и другие. Все эти и другие полезные вещества благотворно влияют на деятельность многих органов: центральную нервную систему, половую функцию, состояние кожных покровов. Они препятствуют отложению солей и возбуждают аппетит. Особенно полезен сельдерей людям, страдающим от ожирения и плохого сна. Сельдерей следует употреблять в больших количествах — это значительно улучшает общее самочувствие. Благодаря своим свойствам он широко используется в фармакологии и весьма разнообразно в кулинарии. Зелень листьев и корнеплоды употребляют не только в свежем, но и в тушеном и даже жареном виде. Черешки листьев особого вида - черешкового сельдерея - прекрасны в маринадах, гарнирах и даже используются как спаржа, а крупные корнеплоды - в виде пюре, свежих салатов, разнообразных горячих блюд.
У сельдерея длинный период вегетации, и для получения урожая необходимо предварительное выра¬щивание рассады. О выращивании рассады мы и поговорим в следующий раз.
Ш. Бексеев, профессор
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 102 | автор: sadovod | Вчера, 11:05 | Комментариев 0 |
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