Нужен ли почве навоз?

Внесение в почву навоза – один из лучших способов улучшения и обогащения почвы. Навоз содержит полезные микроорганизмы и питательные элемента. С навозом они попадают в почву и улучшают её физические свойства. В почве содержится большое количество химических элементов труднодоступных растениям. Микроорганизмы попадая в почву вместе с навозом, способствуют превращению этих элементов в легкоусвояемые. Навоз желательно вносить в почву осенью на глубину пахотного слоя. Навоз, запаханный на большую глубину, трудно разлагается. Но лучше использовать для обогащения почвы полуперепревший или перепревший навоз, в нем содержится больше питательных элементов.

Навоз является одним из лучших удобрений, улучшающих почву, однако в свежем навозе содержание минеральных элементов невысокое (около 0,5% азота; 0,25% фосфора; 0,6% калия; 0,32% кальция). Поэтому, часто вместе с навозом в почву вносят и минеральные удобрения.

На внесение навоза положительно реагируют картофель, огурцы, капуста, томаты. Лук, морковь, свекла, горох, зеленные овощи лучше выращивать на следующий год после внесения в почву навоза. Хорошо реагируют на систематическое внесение навоза и все плодово-ягодные культуры.

П. Соколов

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