

::. Посевы на рассаду в марте | Овощеводство / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Посевы на рассаду в марте

У кого-то уже на подоконниках зеленеет рассада, кто-то только собирается сеять семена на рассаду. И очень важно произвести посевы семян на рассаду именно в срок.

Сегодня мы поговорим, семена каких цветочных и огородных культур пора сеять в марте.

Напомню, что сроки высадки рассады на постоянное место, а соответственно и сроки посева семян на рассаду зависят в первую очередь от региона, где расположена ваша дача или загородный дом. Немного раньше можно высадить рассаду в теплую погоду на постоянное место, если вы проживаете на даче и в случае заморозков сможете принять меры по спасению молодых растений. А если приезжаете на дачу лишь по выходным, то ранняя высадка рассады на постоянное место может обернутся гибелью посадок и соответственно ваших трудов.

Напомню: моя дача находится немного севернее Санкт-Петербурга. И ориентировочно обозначим дату высадки рассады теплолюбивых культур на постоянное место – 1 июня.

В этом случае

Семена баклажанов на рассаду сеют с 18 по 23 марта - за 70-75 дней до высадки на постоянное место.

Но если вы планируете выращивать баклажаны с последующей пикировкой, то семена следует сеять на 10 дней раньше, а именно с 8 по 13 марта.

Семена перца на рассаду сеют за 65-75 дней до высадки на постоянное место, т. е с 18 по 28 марта. Посев семян перца на рассаду с последующей пикировкой производят раньше на 10 дней - с 8 по 18 марта.

Томаты, одну из самых популярных культур наших садоводов-огородников сеют за 55-65 дней до высадки на постоянное место, т.е. с 28 марта по 7 апреля Пикировку томаты переносят легче, чем баклажаны и перцы. Поэтому с последующей пикировкой сеять семена томатов на рассаду следует не на 10 дней, а на неделю раньше, а именно с 21 по 31 марта.

Сорта капусты делятся по продолжительности периода вегетации: раннеспелые (100–120 дней), среднеспелые (120–145 дней), среднепоздние (145–160 дней), позднеспелые (более 160 дней).

Среднеспелые, среднепоздние, позднеспелые сорта капусты на постоянное место высаживают в конце мая. Сеять семена капусты таких сроков созревания на рассаду в марте рановато. А вот раннеспелые сорта капусты на постоянное место высаживают в начале мая. К этому времени возраст рассады должен быть 45-50 дней, значит посевы семян на рассаду можно производить в середине марта.

Напомню, что лучшая температура для прорастания семян капусты - 17-20°С, а вот после появления всходов температуру воздуха на 6-7 дней необходимо снизить до 6-8°С. Это предотвращает вытягивание рассады, стимулирует развитие крепкой корневой системы, так как низкая температура приостанавливает рост только надземной части растения, но не корневой системы.

Возможно не все начинающие огородники знают, что некоторые сорта и гибриды лука можно выращивать из семян и получить за 1 сезон урожай крупных луковиц. Но в регионах средней полосы России и у нас под Санкт-Петербургом однолетнюю лук-репку в открытом грунте можно получить только рассадным способом.

Рассаду лука высаживают на постоянное место в начале мая, а семена на рассаду сеют за 55-65 дней до ее высадки, т.е. в начале марта.

А вот если вы не успели посеять семена черешкового и корневого сельдерея на рассаду в феврале, то следует поторопиться, и произвести посевы не позднее 10 марта.

Семена листового сельдерея сеют на рассаду во второй половине марта. Сельдерей холодостойкое растение. Всходы сельдерея выдерживают заморозки до -5оС, но, попав под действие низких температур, часто преждевременно зацветают. Поэтому высадку рассады сельдерея на постоянное место лучше производить во второй половине мая.

Март – это время посева на рассаду многих цветочных культур.

В самом начале марта (числа до 5) можно посеять на рассаду лобелию, агератум.

До 10 марта можно посеять флокс летний.

Семена вербены, цинерарии морской сеют на рассаду до 20 марта.

Сроки посева астры, гвоздики китайской,

петунии лежат в интервале с 10 марта по 10 апреля,

семена резеды сеют - с 10 марта — 30 мая

Семена кохии, периллы, - с 20 марта — 10 апреля

Алиссум, бальзамин, бархатцы, клещевина, кореопсис, цинния. Семена этих цветочных культур на рассаду сеют с 20 марта — 20 апреля.

В марте сеют на рассаду семена многих многолетников и двулетников

А именно:

дельфиниумы, все виды колокольчиков, эхинацею, хризантемы, маргаритки, гвоздику травянку и турецкую, аквилегию, примулу, мальвы, кореопсис, шалфей, гелениум и другие.

Напомню, что глубина посева семян в первую очередь зависит от их размеров, и является оптимальной, если семя покрыто слоем почвы, равным его толщине или немного больше. Но важно, чтобы глубина посева семян не превышала тройную толщину семени.

Мелкие семена (лобелии, бегонии, агератума и др.) вообще не присыпают почвой, они прорастают на свету. Свет необходим для прорастания мелких семян, так как у них нет достаточного запаса энергии, чтобы обеспечить рост в темноте при прохождении толщи земли.







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::. прочитало: 278 | автор: sadovod | 5 марта 2024 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.