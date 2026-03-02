Вход Регистрация
Реклама

::. И свёклу можно выращивать рассадным способом! | Овощеводство / свекла
 И свёклу можно выращивать рассадным способом!
Приветствую всех любителей дачи и огородных чудес! Сегодня поговорим о том, как правильно вырастить крепкую и здоровую рассаду свёклы – да так, чтобы потом не пришлось жалеть ни об одном корнеплоде!
 Почему именно рассадой?
Вырастив свёклу через рассаду, вы получите урожай раньше обычного (на 2-3 недели), а ещё сможете выбирать лучшие растения уже на стадии роста рассады, что гарантирует более высокий и вкусный результат!
Сроки посева семян на рассаду
Семена свёклы на рассаду сеют примерно за месяц до высадки в открытый грунт. А высадку рассады в средней полосе России производят ближе к концу мая. Почему так поздно?
Всходы свёклы выдерживают кратковременное похолодание до -2°С, но подмораживание приводит в дальнейшем к цветушности растений.
Подготовка семян
Семена свёклы можно сеять сухими непосредственно в грунт, а можно перед посадкой замочить в тёплой воде или в специальном растворе стимулятора роста примерно на сутки. Это ускорит прорастание и укрепит будущие ростки.
Посев семян
Сеют семена в тару с плодородной почвой, оставляя между семенами расстояние около 5 см, чтобы каждому растению было комфортно развиваться. Слой почвы для выращивания рассады свеклы должен быть не менее 10см. Если корешки будут упираться в дно посадочной тары, то плоды в дальнейшем могут приобрести уродливую форму. Оптимальная кислотность почвы для свеклы pH 6,5–7,0.
Уход за рассадой
Поливайте регулярно, но умеренно. Не пересушивайте почву. Но и не переувлажняйте. Свёкла любит влагу, однако корням для развития необходим и воздух. Если посевы произведены в плодородную почву, то подкормки на стадии рассады не потребуются. Температура особого значения не имеет, но дней за 10 до высадки рассады в открытый грунт, лучше выносить её на улицу. Но если температура воздуха опускается до +2°С и ниже, то лучше убрать рассаду в более теплое место.
Пересадка в открытый грунт
Когда рассада окрепнет и достигнет высоты около 7 см, можно пересаживать её на постоянное место жительства – на грядку под открытым небом. Почва должна быть подготовлена, внесены все необходимые удобрения. И повторю, что оптимальная кислотность почвы для свеклы pH 6,5–7,0.
Вот такой простой рецепт выращивания качественной рассады свёклы у вас теперь есть! Надеюсь, мои советы помогут вам собрать богатый и вкуснейший урожай этой замечательной овощной культуры.
А какие секреты посадки овощей используете вы? Делитесь своим опытом в комментариях ниже!
Г. Соколов








Понравилась статья?
