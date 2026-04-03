 Что посеять в мае на рассаду и в огороде
Как известно, существуют холодостойкие и теплолюбивые культуры. Холодостойкие начинают прорастать при достаточно низких температурах, а их всходы переносят небольшие заморозки, которые еще часто бывают в мае. Семена теплолюбивых культур начинают прорастать только в прогретой почве, а при минусовых температурах такие растения погибают. В конце апреля – в начале мая начинают сеять холодостойкие культуры, но и каждая холодостойкая культура предпочитает посев в определенные сроки.

Так что и когда сеять?
Если вы еще не посеяли редис, то с посевом следует поторопиться. При длинном световом дне редис стрелкуется, а посеянный в конце апреля- в самом начале мая редис успеет сформировать урожай до длинного светового дня, а у нас под Санкт-Петербургом до белых ночей.
В самом начале мая можно приступать к посевам моркови, салата, укропа, гороха, петрушки. Из холодостойких культур не следует торопиться с посевами свеклы.  Семена свёклы начинают прорастать при температуре +5°C, а всходы переносят заморозки до –2оС, но подмораживание приводит к дальнейшей цветушности растения, конечно в ущерб урожаю. Поэтому свеклу в нашем регионе сеют во второй половине мая.
К посадке лука-севка следует приступать, когда почва прогреется до 10-12°C и задерживаться с посадкой лука не желательно, если вы планируете получить урожай лука-репки. Прохладная почва (около 12 °C ) притормаживает рост надземной части растения, а корневая система развивается, что в дальнейшем способствует росту и развитию всего растения. Если лук вы выращиваете на перо, то посевы можно производить практически все лето. Если сеять лук севок раньше в непрогретую почву ниже 10°C, то большая вероятность в дальнейшем стрелкования лука.
Не следует торопиться с посадкой картофеля. В холодной почве картофель медленно прорастает и часто повреждаются ризоктонией.
Лучше заранее прорастить картофель, а посадку произвести во второй половине мая.
В начале мая на постоянное место высаживают сорта ранней белокочанной капусты, возраст которой к этому времени должен быть 45–50 дней. А рассаду среднеспелых, среднепоздних и позднеспелых сортов и гибридов капусты на постоянное место высаживают в конце мая, возраст рассады к этому времени должен быть 35–45 дней.
А теперь перейдем к теплолюбивым культурам
В начале мая можно посеять на рассаду семена огурца, кабачка, тыквы, патиссона.
А сеять семена этих культур на постоянное место следует, когда минует угроза возвратных заморозков. У нас под Санкт-Петербургом возвратные заморозки возможны до 6 июня. Но при теплой погоде и благоприятном прогнозе семена этих культур можно сеять на постоянное место в конце мая. Этих же сроков придерживаются и при высадке рассады на постоянное место томатов, перцев, огурцов, тыквы, кабачков, патиссонов.
Г. Соколов















Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
::. прочитало: 43 | автор: sadovod | Сегодня, 09:40 | Комментариев 0 |
