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::. Что можно посеять в июле | Овощеводство / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Что можно посеять в июле
Вот и наступил июль, середина лета. Июль – это месяц массового сбора урожая томатов, огурцов, кабачков и других овощных культур, но в то же время не поздно произвести посевы на свободных или освободившихся площадях. А что и как сеять в июле, об этом наша статья.
Чтобы иметь постоянно свежую зелень на столе, посевы таких культур, как салат, укроп, лук на перо сеют почти все лето с небольшими интервалами. Июль – не исключение. Это холодостойкие культуры, семена которых прорастают при низких температурах. В июле в прогретой почве всходы появятся раньше. Лук-севок при этом формирует мелкую луковицу, а надземная часть активно развивается.
Отдельно хочется остановится на редисе. Очень много вопросов поступает именно по срокам посева редиса. Редис - растение длинного дня. Это значит, что при длинном дне редис, как и все растения быстро выполняет свою главную функцию – выкидывает стрелку и осеменяется. Но мы сеем редис для других целей, а именно, чтобы получить урожай корнеплодов. Поэтому посевы редиса производят в очень ранние сроки, чтобы успеть собрать урожай до наступления длинного дня и коротких ночей, а у нас под Санкт-Петербургом – белых ночей. Второй срок посева редиса - конец июля, когда день становится короче. Впрочем, любители редиса выращивают этот овощ все лето, но им приходится искусственно укорачивать день, а именно на ночь закрывать посевы каким-либо темным материалом. Следует также отметить, что существуют сорта редиса, устойчивы к стеклованию.
По этой же причине следует повременить до конца июля с посевами дайкона, редьки.
Шпинат является также растением длинного дня. К образованию цветоносов переходит при 16-18 часовом световом дне, а для накопления зеленой массы (т.е. урожая) ему требуется день в 10-12 часов. Поэтому шпинат можно посеять только в самом конце июля. Ну а если посеяли раньше, то необходимо применять прием закрытия посевов шпината чем-нибудь темным для искусственного сокращения светового дня.
Период вегетации ранних сортов свёклы 80-100 дней. Посеяв в начале июля, можно еще успеть снять урожай самых ранних сортов. Но следует учитывать, что свеклу из всех корнеплодов снимают раньше всех. Малейшее подмораживание делает её непригодной к хранению.
А вот с уборкой моркови торопиться не стоит. Морковь выносит небольшие заморозки, а сам корнеплод вырастает в основном в последнюю четверть вегетационного периода.
А период созревания ранних сортов моркови 70-90 дней.
Так что можно успеть получить урожай моркови при посеве семян в самом начале июля.
Но все-таки морковь, свеклу лучше сеять в срок. Природой всё предусмотрено.  При низких температурах в апреле-мае замедляется в росте надземная часть взошедшего растения, но не корня, что способствует опережению роста корневой системы молодого растения над надземной. В дальнейшем сильная корневая система снабжает влагой и питанием сильно развивающуюся вегетативную массу растения.
По этой причине ранней весной лучше посеять и горох, но если горох не взошел, или просто не хватило времени на его посев, то можно попробовать посеять эту культуру и в начале июля. Раннеспелые сорта гороха дают урожай через 60-70 дней. Т. е. если посеять горох в первых числах июля, то в начале сентября можно снимать урожай. А почва при этом обогатится азотом. Горох -хорошая сидеральная культура. Клубеньковые азотофиксирующие бактерии на корнях бобовых способны поглощать азот из почвенного воздуха и переводить его в доступную для растений форму. После сбора урожая гороха надземную часть измельчают лопатой, и почву перекапывают вместе с надземной и подземной частями гороха.
Из самых любимых теплолюбивых культур, таких, как томат, перец, огурец, кабачок можно успеть вырастить раннеспелые сорта огурца и кабачка. Раннего урожая, конечно, уже не получится, но в сентябре молодые растения легче будут переносить перепады температур, будут здоровее и более урожайные, чем огурцы и кабачки, посеянные в ранние сроки.
При посевах в июле следует учитывать, что под палящими лучами солнца почва быстро пересыхает. Проклюнувшиеся семена в пересушенной почве могут погибнуть за несколько часов. Позаботьтесь, чтобы этого не произошло, а почва с посевами была все время влажная. Для сохранения влаги в почве, посевы обычно накрывают старой полиэтиленовой пленкой. Но снять её желательно до появления всходов. Под пленкой в жаркую солнечную июльскую погоду высокая температура воздуха может погубить всходы.



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::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Вчера, 10:06 | Комментариев 0 |
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