Важные подкормки огородных культур в середине лета

В любой период вегетации растениям необходимы все нужные элементы питания. Недостаток хотя бы одного, даже микроэлемента ведет к снижению урожая. Кроме того растения лучше поглощают элементы из раствора слабой концентрации. Правильные подкормки позволяют дать питание растениям в необходимых пропорциях, не превышая норм концентрации почвенного раствора.

Чем и когда подкармливать основные огородные культуры в июле?

Конечно, это в первую очередь зависит от плодородия почвы, от количества удобрений, внесенных в основную заправку, и конечно от региона, где находится ваш огород. Ведь в разных регионах все овощные культуры находятся на разных этапах развития. Наш регион – Ленинградская область.

И начнем с самых популярных часто выращиваемых на садовых участках овощных культур.

Томаты в начале июля активно растут, цветут и формируют плоды. Для роста вегетативной массы в большей степени требуется азот, а для формирования плодов – фосфор и калий. На этом этапе можно сделать подкормку полным минеральным удобрением. Один из рецептов: на 10 л воды аммиачной селитры – 10 г, и по 20 г суперфосфата и сульфата калия, или подкормите любым полным минеральным удобрением, например нитрофоской. Но внимательно осмотрите ваши растения, перекормленные азотом томаты имеют ярко-зеленые листья, утолщенный стебель, усиленный рост пасынков, и не торопятся завязывать плоды. В этом случае проводят подкормку только фосфорно-калийными удобрениями.

Тем самым меняется соотношение элементов азот: фосфор: калий. В конце июля необходимо направить силы растений на формирование и созревания плодов. Для этого подкормку делают фосфорно-калийными удобрениями, без азота. Из натуральных удобрений можно использовать древесную золу. В составе золы есть все необходимые макро и микроэлементы, кроме азота.

Перцы выносят меньше элементов, чем томаты, но азота перцам нужно больше. Недостаток азота (как и фосфора) способствует массовому опадению бутонов и завязей. Во время цветения можно дать подкормку следующим составом: на 1 м кв. 7,5 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 20 г сульфата калия; при плодоношении можно подкормить перцы теми же удобрениями в количестве 15, 30 и 30 г/ м?.

Огурцы в июле наращивают вегетативную массу, цветут и плодоносят.

У огурцов несколько снижается потребность в азоте в период начала цветения, а в период налива плодов вновь увеличивается. А основное поглощение питательных веществ до 80% происходит в период плодоношения. У нас в Ленинградской области период активного плодоношения начинается в основном, во второй половине июля. Подкормку можно дать полным минеральным удобрением, с добавлением коровяка. На 10 л воды нитрофоски –

15 г, коровяка - 250 г, или применить смесь простых удобрений - карбамид - 10 г, сульфат калия – 10 г или калимагнезия - 20 г на 1 м2. Важно знать, что огурцы не переносят высокой концентрации почвенного раствора, можно делать подкормки чаще, но меньшими дозами.

Кабачки и патиссоны – по своим требованиям к питанию близки к огурцу, хорошо отзываются на органические удобрения. Во время цветения и завязывания плодов можно дать подкормку такую же, как и огурцам.

Тыква, в отличии от огурца легче переносит повышенную концентрацию почвенного раствора, также хорошо отзывается на органические удобрения.

В период цветения, можно дать подкормку азотно-калийными удобрениями.

Примерные дозы на 10 л воды:

Аммиачная селитра – 30 г

Сульфат калия 30 г

У моркови в начале июля идет активное нарастанием вегетативной массы и начинают формироваться корнеплоды. Подкормку можно провести полным минеральным удобрением азофоской или нитрофоской г по 10-15 на 1 м кв.

У свёклы во второй половине вегетации подкормки азотосодержащими удобрениями прекращают полностью. А вот калий способствует развитию корнеплодов. Свекла легко переносит повышенную концентрацию почвенного раствора, и не реагирует отрицательно на хлор. Свеклу можно подкормить в июле древесной золой или минеральными удобрениями. Примерное содержание подкормочного раствора на 10 л воды:

Суперфосфат – 40 г

Хлористый калий - 30 г

В самом начале июля еще можно подкормить чеснок и лук репчатый фосфорно-калийными удобрениями, фосфор и калий способствуют созревания луковиц, повышению их лежкости. А далее все подкормки этих культур прекращают.

А таким культурам как укроп, салат, редис у которых недолгий период вегетации при правильно заправленной почве до посева, подкормки не требуются.







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