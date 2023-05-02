Первые подкормки. Как правильно подкормить, чтобы не навредить

Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета садовод». Еще недавно мы с вами говорили о первых посевах, но посевы произведены, появились всходы. И растениям требуется питание. Сегодня мы поговорим о первых подкормках. Какие культуры, когда и чем надо подкармливать, и как неправильные подкормки могут погубить наши растения.

Прежде чем непосредственно говорить о подкормках той или иной культуры, давайте разберемся зачем производить подкормки, почему сразу нельзя внести побольше удобрений, чтобы растениям хватило питания до сбора урожая.

На протяжении всего периода вегетации растениям нужны все необходимые элементы питания, азот, фосфор, калий, кальций и другие макро и микроэлементы, меняется лишь потребность в соотношении этих элементов. Так для прорастания семечка нужны тепло, влага и воздух. А энергия берется в этот период из семечка, и в первую очередь из семечка появляется корешок и для развития корневой системы необходим фосфор, но еще раз повторю в большей степени, а необходимы все нужные элементы питания в этот период. В первые две недели при недостатке фосфора и азота у растения закладывает меньшее количество плодов, и дальнейшие подкормки азотными и фосфорными удобрениями уже не устраняют ущерба. Этот период называется первым критическим периодом.

Для наращивания вегетативной массы в большей степени нужен азот. Азот должен находится в необходимых количествах в почве, а растение не должно испытывать его недостатка. Если растение будет испытывать азотное голодание и сигнализировать о недостатке азота, то быстрая подкормка лишь частично решит проблему, и потери урожая от такого перебоя могут достигать до 30%. Для формирования плодов в большей степени понадобятся калий, фосфор, потребность в азотном питании сокращается, а у огурцов продолжается до конца вегетации. Микроэлементы в небольших количествах нужны на протяжении всего периода вегетации.

Избыток элементов питания в почве наносит не меньший ущерб растениям. Дело в том, что корни хорошо поглощают почвенный раствор слабой концентрации. Оптимальная концентрация почвенного раствора составляет от 0,01 до 0,2%. При больших концентрациях потребление почвенного раствора затормаживается, а растения при наличии элементов питания в почве испытывает голод, а при концентрации 1,0% коневая система отмирает.

Теперь осознавая всю важность фактора правильного питания растений, перейдем непосредственно к огородным культурам и к первым подкормкам. И напомню, что все подкормки делают только по влажной почве.

И так появились всходы моркови, укропа, свеклы и других огородных культур. Но торопиться с подкормками не следует, конечно, при условии, что в почву внесены все необходимые элементы питания в основную и припосевную заправки. Ведь мы знаем, что высокая концентрация почвенного раствора может нанести существенный вред растениям и будущему урожаю.

А вот чеснок в мае-июне наращивает листву. Во второй половине вегетационного периода будет происходить отток питания из листьев в луковицы, поэтому нужна крепкая, здоровая листва. Подкормки дают в мае и начале июня, растворяя 10 г (половину спичечного коробка) карбамида в 10 л воды, можно заделать карбамид в междурядья рыхлением, затем произвести полив.

Недели через 3 после всходов моркови, производят второе прореживание, оставляя расстояние между растениями 3—4 см и после этого производят первую подкормку азофоской или нитрофоской (30 г/10 л).

Редис – растение с коротким периодом вегетации. При хорошо заправленной почве перед посевом подкормки редису не понадобятся.

Первую подкормку свеклы проводят при образовании 3-4 настоящих листьев азотно-фосфорными удобрениями. используют карбамид (10 г) (половину спичечного коробка) и суперфосфат (5 г) (1 чайная ложка).

Свекла хорошо отзывается также на подкормку раствором коровяка разведенного 1:10 или птичьего помета разведенного 1:20.

У лука сладких и острых сортов, выращиваемого из севка, наибольшая интенсивность усвоения азота, фосфора и калия отмечается в июне. При условии внесения полной нормы фосфорных удобрений в основную заправку, в начале июня рекомендуется проводить одну азотно-калийную подкормку: по 5-6 г/м2 карбамида и сульфата калия. Удобрения заделываются в междурядья рыхлением, затем производят полив.

Огурец не выносит высоких концентраций почвенного раствора. Не следует вносить высоких доз минеральных удобрений в основную и припосевную заправки, а вот на органику огурец отзывается хорошо. Первую подкормку огурца проводят при появлении первого настоящего листа.

Огурец хорошо отзывается на подкормки коровяком, разбавленным в 8-10 раз, или птичьим помётом, разбавленным в 20 раз. При отсутствии органических удобрений подкормки можно производить полным минеральным удобрением: например, нитрофоской

15 г /м кв.

Первую подкормку кабачка можно сделать с началом цветения полным миниральным удобрением с небольшим добавлением коровяка.

На 10 л воды Нитрофоски – 1 ст. ложка (15г), Коровяка - 0,25л. Но если в основную заправку было включено достаточной количество органики, то коровяк можно исключить из состава подкормок.

Иногда кабачки выращивают прямо на прошлогодних компостных кучах. В этом случае подкормки не понадобится.

Первую подкормку томатов проводят недели через 3 после высадки рассады, состав подкормки:

на 10 л воды

Нитрофоски – 15 г. (1 ст. ложка) можно добавить немного коровяка. Но если томаты растут крепкими, ярко-зелёными, то коровяк из состава подкормок исключают, так как при избытке азота у томатов сильно развивается вегетативная масса, листья при этом становятся ярко-зелеными в ущерб плодообразованию. В этом случае говорят, что томаты жируют.

Первую подкормку перца производят через 2-3 недели после высадки рассады на постоянное место. Для первой подкормки используют карбамид (10 г) (половину спичечного коробка) и суперфосфат (5 г) (1 чайная ложка). Указанные компоненты разводят в 10 л воды и производят полив по влажной почве.

Укроп можно подкормить в фазе 3 настоящих листьев комплексным минеральным удобрением нитрофоской: 10 г/м2.

Все вышеприведенные нормы удобрений для подкормок необходимо корректировать. Они зависят от плодородия почвы, от количества внесенных удобрений в основную заправку и под предшествующую культуру.









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