



::. Подкормки овощных культур. Как подкормить, чтобы не навредить | Удобрения / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Подкормки овощных культур. Как подкормить, чтобы не навредить

Питание растений является одним из основных факторов, влияющих на конечный итог: качество и количество урожая.

Внесение удобрений в почву подразделяют на основное внесение – это внесение удобрений в почву до посева, припосевное – внесение удобрений при посеве семян и послепосевное – подкормки.

Почему нельзя внести сразу все удобрение до посева, зачем нужны подкормки и как правильно производить подкормки, чтобы вовремя накормить растения и не навредить?

Питание растению необходимо на протяжении всего периода вегетации. Но потребность в соотношении элементов питания меняется. Так в самый ранней период для наращивания корневой системы, как правило, растениям в большей степени необходим фосфор, далее, для наращивания вегетативной массы в большей степени требуется азот. Для созревания плодов потребность в азоте снижается, а повышается потребность в калии и фосфоре. Именно подкормки позволяют создать необходимый баланс удобрений в нужных количествах и пропорциях. Кроме того, как мы знаем, основную часть питания растения потребляют корневой системой, впитывая из почвы влагу с растворенными в ней питательными веществами. Допустимая концентрация почвенного раствора у каждый культуры своя, но превышение этой границы отрицательно влияет на рост и развитие растений. Опять же подкормки позволяют создавать в почве необходимую концентрацию почвенного раствора, оптимальную для каждой культуры.

Зачем нужны подкормки мы разобрались, а теперь поговорим как правильно и какими способами производят подкормки.

В подкормку удобрения вносятся разными способами: – Первый – это корневая подкормка. Элементы питания усваиваются путем поглощения их корневой системой растения.

Существует два способа корневой подкормки: внесение удобрений поверхностно и внутрипочвенно. Поверхностное внесение используется для культур сплошного сева, что в любительских огородах встречается редко. Подкормка проводится путем равномерного разбрасывания удобрений по поверхности почвы. Для данной подкормки применяются легкорастворимые азотные и комплексные удобрения, и совершенно бесполезно, и даже вредно разбрасывание по поверхности малоподвижных фосфорных и калийных удобрений.

Внутрипочвенная подкормка производится путем заделки удобрений непосредственно в зону, доступную для корней – в междурядья.

Для корневых подкормок рекомендуется применять также легкорастворимые удобрения, и богатую азотом органику (птичий помет, навозную жижу). Удобрения при такой подкормке равномерно разбрасываются по поверхности почвы и затем заделываются рыхлением. В случаях, когда корневая система разрастается и заделка удобрений рыхлением невозможна без повреждения корней, например на огуречной грядке, удобрения разводятся в воде и производят поливы по увлажненной почве. Схема внесения жидких удобрений, следующая: полив чистой водой, полив раствором удобрений, вновь полив чистой водой. Последний проводят небольшими дозами, чтобы смыть попавший раствор на растения. Жидкие подкормки производят минеральными растворимыми удобрениями, а также органическими: коровяком, птичьем пометом, разбавленном 1:10 и 1:20.

В некоторых случаях эффективны внекорневые подкормки, опрыскивание растений подкормочным раствором по листьям. Элементы питания при такой подкормки быстро усваиваются путем их поглощения листьями растений.

Для внекорневых подкормок я использую аккумуляторный опрыскиватель Greenworks

Бак 7,5 л закрепляется на спине как рюкзак, и благодаря небольшому весу и конструкции лямок удобен в работе. В комплекте имеется 4 насадки, с помощью которых можно превратить жидкость в водяную пыль или увеличить дальность обработки, например при необходимости опрыскать мою яблоню. Длина рукоятки регулируется и удлиняется до 72 см.

Подкормки по листьям (внекорневые подкормки) не являются полноценной заменой подкормкам под корень, а, являются лишь вспомогательным способом, применяемым в определенных ситуациях.

При внекорневой подкормке поглощение внесенного питания листьями происходит очень активно, уже спустя 2-3 часа вещества циркулируют по клеткам растения.

Поэтому внекорневые подкормки применяют в следующих случаях:

- когда появляется необходимость быстро дать растению нужный элемент питания, растение своим видом сигнализирует о недостатке того или иного элемента питания.

- охлажденная почва препятствует поступлению элементов питания в растения через корневую систему, например, в конце лета или осенью.

- щелочная или кислая реакция почвы, препятствующая поступлению отдельных питательных элементов в растение через корневую систему;

- стоит затяжная пасмурная погода, и корневые жидкие подкормки могут привести к излишкам влажности почвы.

Заболевание или повреждение корневой системы растения.

Лучшими удобрениями для внекорневых подкормок являются мочевина, калийная селитра, растворины, сульфат калия, однозамещенный фосфат калия, микроудобрения. При необходимости можно использовать и вытяжку суперфосфата. Но при этом необходимо учитывать, что на таких культурах, как огурец и томат, фосфор поступает в лист не сразу, а через несколько часов. В этом случае быстрого эффекта питания по сравнению с корневой подкормкой может не быть.

Концентрации растворов внекорневых подкормок применяют небольшие: от 0.5 до 2 г (в крайнем случае до 3 г) на 1 л воды.







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::. прочитало: 146 | автор: sadovod | Вчера, 11:24 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.