Смородина. Первые подкормки. Полезные советы

Весна. Природа оживает. Просыпаются деревья, кустарники. А если они просыпаются, значит, у нас у садоводов возникает вопрос, чем их накормить, естественно из корыстных целей, а цель одна – получение хорошего урожая. Сегодня мы поговорим о первых подкормках смородины. Многие скажут, чего тут говорить понятно – это азот. Но не совсем, а вернее не всегда так. Содержание весенних подкормок зависят от многих факторов, в том числе какие удобрения были внесены в почву при посадке саженца смородины, сколько лет назад производилась посадка данного куста смородины и были ли внесены удобрения в осенний период, а если были, то какие.

Давайте по порядку обо всем и поговорим.

Первый вариант.

При посадке саженца смородины в почву внесены все необходимые удобрения и кусту смородины не более 4 лет.

Напомню, что при посадке саженца в посадочную яму необходимо внести органические удобрения, притом на бедных почвах эти нормы могут быть в два раза выше, чем на плодородных. На бедных почвах 2 ведра, па плодородных ведро. При осенней посадке вносятся фосфорные и калийные удобрения. В качестве органических удобрений можно использовать перегной, компост, сапропель. Все это тщательно перемешивается. Таким образом, в посадочную яму внесены все элементы питания, необходимые растению. Фосфор и калий слабо вымываются из почвы, и будут питать куст смородины в первые 3-4 года. Источником азота и микроэлементов будут служить органические удобрения - элементы, которых под действием почвенной микрофлоры минерализуются и поглощаются корневой системой саженца. На протяжении всего вегетационного периода растениям необходимы все элементы питания, но вот соотношение этих элементов меняется. Именно подкормки являются инструментом регулирования этих соотношений. Так в начале вегетации потребность в азоте кустов смородины увеличивается.

Здесь можно до начала распускания почек дать небольшую дозу азотных удобрений, например 10 г карбамида на ведро воды. Этим раствором полить почву вокруг куста. Полив удобрениями производится только по влажной почве. Предварительно почва смачивается водой, затем производится полив удобрением. Азотные удобрения можно внести в почву, заделать их рыхлением и обильно полить куст. Если Вы не пользуетесь минеральными удобрениями, то альтернативой могут служить органические удобрения (перегной, компост) и древесная зола, которая содержит все необходимые макро и микроэлементы, кроме азота, но азота будет достаточно в органических удобрениях. Кроме того зола является раскислителем почвы, а смородина хорошо растет на слабокислых почвах близких к нейтральным, pH не ниже 5,5. Весенние подкормки раствором коровяка добавят в почву содержание азота.

Второй вариант.

Ваш куст посажен правильно, внесены все необходимые элементы питания, но кусту более 4 лет.

В этом случае из почвы уже вынесено большое количество питательных элементов и придется регулярно восполнять плодородие почвы и вносить в неё все необходимые элементы питания: органические, азотные, фосфорные и калийные. Лучше конечно, органические фосфорные и калийные вносить осенью или летом после сбора урожая, причем эти удобрения обязательно надо заделывать в почву в непосредственной близости куста рыхлением, а далее перекопкой вилами не повреждая корешков. Гранулы Фосфорных и калийных удобрений неподвижны в почве, остаются там, куда мы их помещаем. А азотные удобрения вносим весной до распускания почек. Причем нормы внесения азотных удобрения, да впрочем, как и всех других, необходимо строго соблюдать. Подкормки фосфорными, калийными и органическими удобрениями производят раз в 2 года, а азотными ежегодно весной.

Рассмотрим третий вариант, когда саженец был посажен в бедную по содержанию элементов питания почву. В этом случае придется заниматься подкормками уже со второго года жизни растения. Вносить в почву азотные, фосфорные, калийные, органические удобрения, так же как и в предыдущем варианте, причем лучше не ждать осени, а внести удобрения весной. Возможно применение весной комплексных удобрений, например, удобрить азофоской и древесной золой.

Удобрения или разводят, и ими поливают почву, или разбрасывают равномерно вокруг куста и заделывают в почву рыхлением.

И еще несколько советов по уходу за смородиной весной.

Как только сходит снег, но еще не пробудились почки, вскипятите воду, перелейте ее в металлическую лейку и облейте куст, так вы избавитесь от тлей и других вредителей. Вода должна быть не ниже 80 градусов. Иначе эффект может быть нулевым.



Если Вы не произвели осенью обрезку, сделайте это весной до начала сокодвижения. Помните, что максимальный урожай дают ветки до 4 летнего возраста. Далее урожайность сокращается, а потребность в питании остается. Удалив такие ветки, а также слабые и поломанные увеличивается количество урожая и срок плодоношения куста. Ветки обрезайте на уровне земли, не оставляя пеньков.



Если под кустом остались прошлогодние листья, соберите их и уничтожьте, под ними могут прятаться личинки вредителей.



Уход за садом, в т. числе за кустами смородины дело не легкое, но сильные растения дают здоровый урожай, реже подвергаются заболеваниям, и благодарят нас не только количеством но и качеством собранных во время ягод.



Юрий Бушуев





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