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::. Желтеет чеснок на грядке: разбираемся в причинах | Овощеводство / чеснок
 Желтеют листья чеснока: разбираемся в причинах
На вашей грядке пожелтели листья чеснока. Что делать? Давайте разбираться.
Чеснок относится к культурам особо требовательным к плодородию почвы, поэтому при посадке осенью обязательно вносят органические удобрений и минеральные фосфорные и калийные. Чеснок не переносит кислых почв. Оптимальная кислотность для чеснока pH от 6,5 до 7,8. Если показатель pH ниже, то необходимо внести известь или доломитовую муку.
  Озимый чеснок – это первая зелень на наших огородах, которая появляется вскоре, после схода снега. Для наращивания листвы растению в большей степени требуется азот. При недостатке азота нижние листья желтеют, а остальная листва отстаёт в росте, становится бледно-зеленой. Чтобы этого не произошло, растения желательно дважды весной подкормить азотными удобрениями: раствором карбамида, аммиачной селитры (на 10 л – 20 г) или раствором коровяка разведенным 1:10. Первую подкормку производят через 2 недели после появления всходов, вторую - ещё через 2 -3 недели. Недостаток азота, кислая почва, недостаток влаги (поливы чеснока в засушливую погоду производят каждые 5–6 дней), а также заболевания и вредители – все это может стать причиной пожелтения листьев чеснока.
 Но в июне, а в южных регионах России раньше, начинают формироваться головки чеснока. Питание на формирование головок идет из почвы и из листвы. Начало увядания и пожелтения листвы в этот период является нормой. Часто начинающие огородники, наблюдая за пожелтением листвы чеснока, в июне пытаются произвести очередную подкормку азотными удобрениями, что является ошибкой. А чтобы поддержать формирование луковиц, в июне проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями, можно подкормить чеснок монофосфатом калия (на 10 л – 20 г). Хорошим удобрением для подкормки чеснока в июне является зольный раствор. Стакан золы на ведро воды настаивают сутки и производят полив по влажной почве. На этом, при правильной подготовке почвы, с подкормками заканчивают, а поливы продолжают, а заканчивают поливы недели за 3 до уборки урожая.
 На протяжении всего периода вегетации продолжают прополки и удаление стрелок.  
Г. Соколов






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::. прочитало: 147 | автор: sadovod | 10 июня 2026 | Комментариев 0 |
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