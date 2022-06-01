

::. Чеснок: чем подкормить, как поливать, когда убирать | Овощеводство / чеснок Чеснок: чем подкормить, как поливать, когда убирать

При осенней посадке озимого чеснока в почву были внесены органические удобрения: компост или перегной, а также минеральные удобрения фосфорные и калийные. При посадке ярового чеснока весной вносят органические и минеральные азотные, фосфорные и калийные. Сроки посева, подкормок и сбора урожая зависят от региона, где выращивается данная культура. Сразу поясню, наш регион Ленинградская область.

Чеснок – очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения. Чеснок относится к тем культурам, которые плохо переносят повышенную концентрацию почвенного раствора, по этой причине с осени вносят половину всей нормы фосфорно-калийных удобрений, а оставшуюся их часть и азотные удобрения вносят в подкормках.

Подкормки

Весной, и в первых числах июня, т.е. в начале вегетации, интенсивно отрастают листья, чеснок больше нуждается в усиленном азотном питании.

А значит первая подкормка производится азотными удобрениями. Первую подкормку делают при образовании 3-4 листьев. В 10л воды разводят 1 столовую ложку карбамида, вносят раствор методом дождевания из лейки, расходуя по 2-3 л на 1 м кв.

Через пару недель следует провести вторую подкормку: в 10 л воды разводят 2 столовых ложки полного удобрения нитрофоски или нитроаммофоски, расходуя по 3-4 л на 1 м. кв

Третью, последнюю, подкормку дают примерно во второй половине июня, когда идет формирование луковицы. Из состава подкормочного раствора исключают азот и поводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Можно развести 10г монофосфата калия в 10 л воды и произвести полив по влажной почве. Третью подкормку можно произвести и раствором древесной золы, в древесной золе имеются все необходимый растению элементы питания, кроме азота, т.е. нет того элемента, который необходимо исключить из подкормочного раствора. Стакан древесной золы высыпают в 10 л воды, перемешивают и не дожидаясь пока нерастворимая часть осядет, производят полив. Все удобрения при подкормках можно просто равномерно разбросать в междурядья и заделать их рыхлением.

Поливы

Поливают чеснок в течение мая, июня и первой декады июля, а за 20 дней до уборки полив прекращают. Норма полива зависит от погодных условий. Примерные дозы: на 1 м 10-12 л воды один раз в неделю. В дождливое лето поливы не делают. В очень жаркое время чеснок поливают чаще через 3-4 дня. Часть поливов можно совмещать с подкормками. После поливов и дождей обязательно производят рыхление почвы. Образующаяся корка затрудняет доступ воздуха к корневой системе. Для повышения лежкости поливы прекращают недели за 3 до уборки урожая.

Кроме подкормок и поливов, уход за чесноком включает в себя прополки, рыхления, удаление стрелок, как только они появляются. Можно оставить несколько стрелок для размножения чеснока бульбочками. Они же оповестят вас о готовности чеснока к уборке.







Чеснок убирают, как только пожелтеют и частично подсохнут листья, а оставленные стрелки распрямятся. У нас в Ленинградской области это обычно конец июля – начало августа. Уборку ярового чеснока производят в конце августа – начале сентября.

Уборку следует делать своевременно. Перезревшие луковицы распадаются на отдельные зубки. Это влечет за собой потери, ухудшает товарные качества чеснока и способность его к хранению. При уборке чеснок подкапывают вилами, вытаскивают из земли и оставляют на грядке для досушивания в течение 3-7 дней в зависимости от погоды. Если стоит дождливая погода, то можно чеснок связать в небольшие пучки и подвесить на веревку в хорошо проветриваемом помещении или на веранде. После просушки острым ножом или секатором обрезают корни и надземную часть, оставляя над плечиками луковицы часть стебля 1,5-2,5 см.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Первая подкормка овощных культур. Когда, чем и зачем

Яровой чеснок: подготовка к посадке и посадка

Советы при посадке чеснока

КАК ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК?

КОГДА ПРОВОДИТЬ ПОДКОРМКУ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

::. прочитало: 60 | автор: sadovod | Сегодня, 09:18 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.