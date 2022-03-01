

::. Яровой чеснок: подготовка к посадке и посадка | Овощеводство / чеснок Яровой чеснок: подготовка к посадке и посадка

У садоводов-любителей большую популярность получил озимый чеснок. И на это есть несколько причин: нет необходимости хранить чеснок в зимний период, ведь уборка озимого чеснока проводится в конце июля – начале августа, а высадка зубчиков чеснока – в конце сентября – начале октября.

В это время тоже хватает работы на садовых участках, но все-таки меньше, чем весной.

Да и урожай озимого чеснока несколько выше, чем ярового.

Но если посев озимого чеснока осенью не произведен, то можно посеять яровой чеснок ранней весной.

Размножают яровой чеснок только зубками, стрелки он не образует, исключением является сорт «Гулливер». Зубки у ярового чеснока расположены беспорядочно, в центре луковицы мелкие, с наружи крупные. Для посадки используют крупные зубки, те, что расположены с наружи.

Хранение чеснока бывает теплое и холодное. При хранении чеснока дома при комнатной температуре у чеснока увеличивается период вегетации, луковицы, как правило вырастают крупные, но невызревшие. После сбора чеснока луковицам необходимо дозаривание. При хранении чеснока в холодильнике период вегетации уменьшается, но сами луковицы вырастают меньших размеров. Для получения стабильного урожая луковицы перед посадкой желательно поместить в холодильник сроком от недели до месяца. Чем крупнее луковица, тем на дольше хранение в холодильнике.

Разбирают луковицы на зубки аккуратно перед посадкой.

Почву лучше готовить с осени: внести под перекопку компост или перегной, а также фосфорные и калийные минеральные удобрения.

Но если почва с осени не перекопана, то к этим удобрениям весной добавляют азотные минеральные. Одной из частых неудач при выращивании чеснока бывает кислая почва. Наиболее пригодны для выращивания чеснока нейтральные легкие суглинки с рН 6,5-7,9.

Если показатель pH ниже, то осенью вносят известь или доломитовую муку, а лучше под предшественника.

Посев производят рано, как только сойдет снег и почва будет готова. У нас под Санкт-Петербургом – это конец апреля. Чеснок – растение холодостойкое, не боится возвратных заморозков.

Нарезаются бороздки на расстоянии 20-25 см друг от друга и производится посадка зубков. Глубина посадки несколько меньше, чем посадка озимого чеснока, вершина зубка должна находиться на глубине 2 см, между зубками оставляют расстояние 6-8 см. чем крупнее зубки, тем больше между ними расстояние. Зубки засыпают и слегка уплотняют почву. Следите, чтобы почва была влажная, но переувлажнение почвы может привести к загниванию зубков.

П. Соколов







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::. прочитало: 144 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.