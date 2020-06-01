|Яровой чеснок сажаем весной
Для ВЕСЕННЕЙ посадки годятся только яровые сорта. Они отличаются тем, что в центре луковицы не имеют жесткой стрелки, как правило, мельче, и сейчас они более плотные, крепкие наощупь. У них зубки располагаются беспорядочно, в несколько рядов, в центре луковицы имеются маленькие зубки.
Следует помнить, что центральные зубки очень часто бывают невызревшими и при посадке маленьких зубочков они могут вовсе не взойти. Опытные овощеводы-любители используют для посадки только крупные зубки с наружного ряда, а центральные используют, разумеется, в пищу. Брать зубки для посадки следует только с наиболее крупных луковиц. Помните, что от такого семени, как говорится в огородной мудрости, не жди хорошего племени.
Готовить зубки следует незадолго до посадки. Если луковицу чеснока расщеплять на зубки заранее, то некоторые из них могут высохнуть, особенное поврежденными рубашками - сухими чешуями. При разделении луковицы следует соблюдать осторожность. Зубки с поврежденным основанием (донцем) могут погибнуть.
Можно перед посадкой зубки недельку подержать в холодильнике и на сутки замочить в воде комнатной температуры. Чеснок предпочитает хорошо освещенные участки с легкими, плодородными, хорошо увлажненными почвами. Он прекрасно растет после тыквенных (кабачков, патиссонов), ранней капусты. После картофеля размещение чеснока нежелательно. Однако в условиях приусадебных участков картофель является во многих случаях неизбежным предшественником. Если под предшествественник не вносили органические удобрения и почвы на участке бедные, то под чеснок вносят 3-5 кг перегноя и до 30-50 г нитрофоски (азофоски) на каждый м2.
Высаживают зубки чеснока на глубину 3-5 см, т.е. несколько мельче, чем под зиму. Слишком сильное или мелкое заглубление приводит к снижению урожая, ухудшению товарного качества чеснока.
Размещают чеснок на гряде с расстоянием между строчками около 20 см, а между зубками в строке (ряду) 5-6 см - в зависимости от величины зубков.
В. Пережогина, кандидат с.-х. наук
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